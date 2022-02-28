【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定

▲ 林鄭月娥發表視像講話。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日發表視像講話，稱今波疫情累積確診個案逾15.8萬宗，為抗疫兩年來總數的12倍，強調會動員一切力量及資源，採取一切措施，確保市民安全及身體健康，以及大局穩定。

林鄭月娥在「與你同行」的字句前，發表長8分鐘的講話。她表示，在中央支持的堅強後盾下，會切實負起主體責任，將盡快穩控疫情，視作當前壓倒一切的任務，並會動員一切力量及資源、採取一切措施，以確保市民安全及身體健康，以及確保香港社會大局穩定。

她續指，未來兩、三個月為穩控疫情的關鍵時刻，早前已呼籲加大力度推出5方措施：

堅持早發現、早隔離

採分層治療，減重症及死亡個案

嚴守外防輸入措施，繼續地區性航班融斷機制

進一步收緊社交距離措施

提升疫苗接種率，特別是長者及兒童

林鄭月娥更稱，要打贏疫情，全體市民支持為成敗關鍵，直言市民的充分配合，可令抗疫工作事半功倍，讓有限資源發展更大效用。她呼籲，市民要更注重個人衞生，如對身體狀況有懷疑，應作快速測試，如沒有病徵或不適，應將留院治療設施，留予有需要人士。

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記者：陳宛彤