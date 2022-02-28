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【港區國安法】47人案9名被告今再提堂　押後本周五再訊料所有被告出庭

社會 17:04 2022/02/28

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47人案9名被告今再提堂，押後本周五再訊料所有被告出庭。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中9名被告今（28日）於西九龍裁判法院再提堂，國案法法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至本周五即3月4日作提訊日，屆時47名被告預料須出庭應訊。
 
9名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、譚文豪、 胡志偉、尹兆堅、郭家麒及楊岳橋中，除鍾錦麟外，其餘8人今早均到庭應訊，案件押後至本周五再作提訊日，屆時案中共47名預料須出庭應訊。

47名被告中，14名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全及黃子悅。

其餘被還押的33名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

控罪指，各被告於2020年7月1日至今年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林育慧

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