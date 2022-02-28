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【DSE2022】每場考試前考生均須做快速測試　虛報健康紀錄或取消考試資格

社會 17:35 2022/02/28

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考評局交代中學文憑試最新安排。（直播截圖）

本港疫情嚴峻，考評局今日（28日）宣布，中學文憑試將壓縮至3周內完成，公眾假期及周日考生須應試；考生在每場考試前亦須進行快速測試，並填寫健康申報表。考評局指出，將透過學校向考生派發快速抗原檢測，而自修生則要到考評局辦公室領取。考評局秘書長魏向東說，學生如快速檢測結果呈陽性不應前往試場，如虛報健康紀錄，會有處分。

魏向東指，學生每日前往考場前，要量度體温、完成快速檢測，並填妥考生健康申報表，如考生虛報會有處分，例如成績降級或取消考試資格，甚至要承擔法律責任。至於會如何確保考生報稱的快速測試結果準確，魏向東說相信考生，會考慮不同措施，例如要求考生拍照證明。

因應疫情嚴峻，為避免考生要在試場內除下口罩，考評局更改今屆文憑試身份核對安排，改為在開考前、於室外通風地方，核對考生的身份。公開考試總監麥勁生說，監考人員在核對考生身份後，考生會即時入考場，準考證亦要放於枱上，而監考人員有懷疑時，考試完結後可再核對身份，相信出現代考的機會微。

另外，為配合防疫安排，試場學校將提早於上午7時45分開始讓考生進入；如考試於下午進行，視乎開考時間，試場學校會提早於下午1時或1時45分讓考生進入。考評局亦建議考生之間要有1.8米距離、安排課室試場在不同樓層等。

考評局提醒，考生如出現新冠肺炎病徵，例如咳嗽、氣促或發燒；正接受政府指定的強制檢疫，包括「居安抗疫計劃」及家居隔離；未完成最後一次強制檢測，或仍在等候檢測結果；考試當日快速檢測結果為陽性的4種情況下，不應前往考試。考生可通過學校向考評局申請科目評審成績，按現有機制評估成績，最高可達第5級。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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