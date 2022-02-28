【2元優惠】臨時「樂悠咭」申請服務中心將於下月3日關閉

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政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃，60至64歲「樂悠咭」持有人士昨天起可享用。政府今日（28日）表示，由於「樂悠咭」實施情況大致暢順，臨時「樂悠咭」申請服務中心將會運作至3月2日晚上8時，並於3月3日關閉。



當局指，長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃的60至64歲合資格人士，可繼續以「八達通App」手機應用程式或郵遞方式申請「樂悠咭」。



以下3間臨時「樂悠咭」申請服務中心將於3月3日關閉

灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室

天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室



當局提醒，位於沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心的臨時服務中心早前已因所有社區會堂及社區中心暫停向公眾開放而一直關閉。

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責任編輯：余思嵐