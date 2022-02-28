【母愛偉大】欣賞張慧儀無私照顧養子成長　蘇永康當爸後感受更深：我肅然起敬

由張慧儀、廖子妤主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，於今、明晚播映最後兩集，張慧儀邀請了蘇永康擔任壓軸嘉賓，並親自下廚炮製馬拉菜款待對方；二人除大談相識淵源外，蘇永康更在鏡頭前向張慧儀致敬，大讚她無私地為養子付出，要向對方好好學習這份愛。

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憶TVB舊事

張慧儀透露跟蘇永康首次碰面是在拍攝《西遊記》時，她說：「當時我拍《西遊記》，佢喺另一個廠拍法庭戲，嗰時我要去洗手間，見到佢同幾個男同事（陶大宇、歐陽震華、駱應鈞），竊竊私語，遠遠望到，我個心諗『都冇好嘢』，當我行過時，佢哋叫咗我一聲：『張慧儀』，我好唔耐煩咁話咩事呀，點知你哋話『你好靚呀』，搞到我有啲唔好意思！」

蘇永康聞言即哈哈大笑謂：「其實當時只不過幾個人坐喺度，拍嗰套法庭戲又冇劇本，冇嘢做；唔好意思，嗰日行過嘅係方逸華女士，我哋都會係咁講，當然你真係好靚。」

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稱讚張慧儀偉大

蘇永康直言跟張慧儀不算是熟稔的朋友，但對於對方無私地照顧養子，這份偉大的愛作出崇高致意。

他回憶說：「十幾年前在北京碰面，知道你將會帶一個小朋友一齊生活，那刻我覺得有點突然，當時我哋30歲出頭，帶一個小朋友，對我來是講一個不能夠想像的大責任，聽到你點解要收養他，知道他身體不健康，要用好多時間去照顧他，當時我心底是祝福你，知道這條路不易行。」

康仔續說：「直至我做了爸爸，回望番你條道路，更加之尊敬你，當我小朋友發燒、頭暈身㷫，我會緊張到在台上跌咪，所以好理解你的感受，好多朋友對你感覺係『張慧儀係好靚嘅女仔、好性感嘅女人』，但你內心嘅愛大到我自己都肅然起敬。」