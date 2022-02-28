【暫緩追租】陳茂波稱不影響自由市場及銀行按揭機制　明日與地建會通話商討業界困難

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波指，立法暫緩追租屬短期措施，不會影響自由市場以及銀行按揭機制。地產建設商會執委會主席梁志堅透露，地建會會員明日將與陳茂波召開電話會議，商討業界面對的困難。

最新一份《財政預算案》首次提出暫緩追租措施，透過立法禁止業主對指定行業租戶「追租」或者中止租約，為期3個月，法例有效期最長是6個月。陳茂波今日接受電台訪問時表示，計劃的初衷，是由於第五波疫情對經濟衝擊可以說是休克式，不少受防疫抗疫措施影響的處所，停業甚至收入大幅下趺，希望藉此用時間換取解決問題的空間，畢竟業主和租戶之間不是對立「零和遊戲」，如果中小企因此短時間結業，業主收舖後丟空都收不到租。

他續指，當局會優化措施，透過銀行的「百分百政府擔保貸款計劃」，向小業主墊支3個月租金，最多10萬元。

身兼會德豐副主席梁志堅則稱，業界各有不同的免租或減租措施支援商戶，而他旗下的九倉有為商場租戶提供30%至60%的租金減免。他表示，明日會與陳茂波通電話，表達實行禁止向特定行業追租的困難。

消費券方面，陳茂波指，政府並無將有關計劃與接種疫苗掛鉤，是因為留意到未有接種疫苗的人士為長者，而不少長者屬於基層，政府不想為他們造成太大壓力。

他又指，前年推出「保就業計劃」時，坊間有各種批評，今次決定採取不同措施包括防疫抗疫基金、放寬中小企融資擔保及暫緩追租等手段，希望企業成本周轉提供支援。

陳茂波強調，遏止疫情才會有條件恢復經濟，目標是在兩個月內將疫情遏止，保持「動態清零」，與內地恢復通關；隨着本地接種率一直提升，應對新冠病毒的藥物面世，本港在今年稍後會有條件與國際通關。

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責任編輯：陳葆琳