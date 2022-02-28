  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院

政治 17:13 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

林鄭月娥表示正細化方案，會在3月內推全民強制檢測。（政府新聞處）

特首林鄭月娥在視像講話中提到，正全面細化方案，會在3月內推出全民強制檢測的方案，以徹底、快速、有序及有效截斷傳播鏈。

她提到，現時檢測陽性居民數目龐大，當局會採取分流隔離，按確診者身體狀況、家居環境、同住家人等，安排進入社區隔離設施或入院，也會為尚待進入設施或居家隔離人士，提供特別支援，包括醫療查詢、指定診所等。

對於社區隔離設施，林鄭表示，正全力設立更多隔離設施，並會陸續投入服務，估計會提供到逾7萬個單位或床位，首個設施已於今日交付，是位於青衣的社區隔離設施。

林鄭月娥又提到，Omircon病狀較輕，醫院應留予病狀嚴重或需要治療人士，而為提升香港的治療能力， 中央已委託內地施工隊，在落馬洲河套區籌備應急醫院。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
今日 17:00
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理
今日 16:58
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
今日 17:08
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　

你可能感興趣

【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
今日 17:00
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理
今日 16:58
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
今日 17:08
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
強制檢測 落馬洲 疫情 治療 香港 林鄭月娥

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人