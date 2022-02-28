【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院

▲ 林鄭月娥表示正細化方案，會在3月內推全民強制檢測。（政府新聞處）

特首林鄭月娥在視像講話中提到，正全面細化方案，會在3月內推出全民強制檢測的方案，以徹底、快速、有序及有效截斷傳播鏈。

她提到，現時檢測陽性居民數目龐大，當局會採取分流隔離，按確診者身體狀況、家居環境、同住家人等，安排進入社區隔離設施或入院，也會為尚待進入設施或居家隔離人士，提供特別支援，包括醫療查詢、指定診所等。

對於社區隔離設施，林鄭表示，正全力設立更多隔離設施，並會陸續投入服務，估計會提供到逾7萬個單位或床位，首個設施已於今日交付，是位於青衣的社區隔離設施。

林鄭月娥又提到，Omircon病狀較輕，醫院應留予病狀嚴重或需要治療人士，而為提升香港的治療能力， 中央已委託內地施工隊，在落馬洲河套區籌備應急醫院。

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記者：陳宛彤