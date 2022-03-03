【愛馬仕加價】Hermès經典袋款Kelly及Birkin平均加3.5%　8款人氣手袋最新售價

▲ Hermès不少經典袋款加價。

愛馬仕(Hermès)早前宣布，因歐洲生產成本上升，全球產品將進行季節性價格調整，平均加價3.5%，人氣經典款如Kelly、Constance部分款式亦包括在內，當中加價幅度最大的是Pitcotin MM 22cm Clemence，高達5%！TOPick為你介紹以下8大升值手袋款最新價格。

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根據外國手袋比價網站PurseBlog報道，是次Hermès手袋加價幅度約由2%至5%不等，估計加價只限於部分材質、顏色和款式的手袋。最受女士歡迎的Kelly 25、Constance 18及24及入門級Hermès的Picton MM 加幅度最大。

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Kelly

▲ Kelly 25 Chevre, Sellier 。(圖片來源:sothebys)

Kelly 25 (Chevre, Sellier)舊價為 USD$11,000(約HK$ 85,958)，新價為USD $11,400(約HK$ 89,085)，加價幅度為3.64%。

Constance

▲ Constance 18 (Epsom)。(圖片來源:sothebys)

Constance 18 (Epsom)，舊價為USD $7,700(約HK$ 60,171)，新價為USD $7,950(約HK$ 62,125)，加幅為3.25%。

Constance 24( Evercolor)，舊價為USD $11,100(約HK$85,958)，新價為USD $11,400(約HK$89,085 )，加幅為2.7%，比Constance 18加幅較低。

Evelyne

▲ Evelyne III PM (Clemence)。(圖片來源:sothebys)

Evelyne III PM (Clemence)，舊價為USD $3,375(約HK$26,374)，新價為USD $3,475(約HK$ 27,155)，加幅3%。

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Picotin

▲ Picotin 18 (Clemence,Lock)。(圖片來源:sothebys)

Picotin 18 (Clemence,Lock)，舊價為USD $2,875(約HK$22,466) ，新價為USD $2,950(約HK$ 23,053)，加幅為2.61%。

Picotin PM 18 (Ostrich)，舊價為USD $8,950(約HK$69,938)，新價為USD $9,250(約HK$72,282 )，加幅為3.35%。

Picotin MM 22(Clemence)，舊價為USD $3,000(約HK$24,443) ，新價為USD $3,150(約HK$24,615 )，加幅高達5%。

Garden Party

▲ Garden Party TPM 30 (Negonda) 。(圖片來源: FASHIONPHILE)

Garden Party TPM 30 (Negonda) ，舊價為USD $3,525(約HK$27,546) ，新價為USD $3,600(約HK$ 28,132)，加幅為2.13%。

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