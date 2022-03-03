  • 23°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛馬仕加價】Hermès經典袋款Kelly及Birkin平均加3.5%　8款人氣手袋最新售價

休閒消費 15:13 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Hermès不少經典袋款加價。

愛馬仕(Hermès)早前宣布，因歐洲生產成本上升，全球產品將進行季節性價格調整，平均加價3.5%，人氣經典款如Kelly、Constance部分款式亦包括在內，當中加價幅度最大的是Pitcotin MM 22cm Clemence，高達5%！TOPick為你介紹以下8大升值手袋款最新價格。

最新影片推介:

根據外國手袋比價網站PurseBlog報道，是次Hermès手袋加價幅度約由2%至5%不等，估計加價只限於部分材質、顏色和款式的手袋。最受女士歡迎的Kelly 25、Constance 18及24及入門級Hermès的Picton MM 加幅度最大。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Kelly

Kelly 25 Chevre, Sellier 。(圖片來源:sothebys)

Kelly 25 (Chevre, Sellier)舊價為 USD$11,000(約HK$ 85,958)，新價為USD $11,400(約HK$ 89,085)，加價幅度為3.64%。

Constance

Constance 18 (Epsom)。(圖片來源:sothebys)

Constance 18 (Epsom)，舊價為USD $7,700(約HK$ 60,171)，新價為USD $7,950(約HK$ 62,125)，加幅為3.25%。

Constance 24( Evercolor)，舊價為USD $11,100(約HK$85,958)，新價為USD $11,400(約HK$89,085 )，加幅為2.7%，比Constance 18加幅較低。

Evelyne

Evelyne III PM (Clemence)。(圖片來源:sothebys)

Evelyne III PM (Clemence)，舊價為USD $3,375(約HK$26,374)，新價為USD $3,475(約HK$ 27,155)，加幅3%。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Picotin

Picotin 18 (Clemence,Lock)。(圖片來源:sothebys)

Picotin 18 (Clemence,Lock)，舊價為USD $2,875(約HK$22,466) ，新價為USD $2,950(約HK$ 23,053)，加幅為2.61%。

Picotin PM 18 (Ostrich)，舊價為USD $8,950(約HK$69,938)，新價為USD $9,250(約HK$72,282 )，加幅為3.35%。

Picotin MM 22(Clemence)，舊價為USD $3,000(約HK$24,443) ，新價為USD $3,150(約HK$24,615 )，加幅高達5%。

Garden Party

Garden Party TPM 30 (Negonda) 。(圖片來源: FASHIONPHILE)

Garden Party TPM 30 (Negonda) ，舊價為USD $3,525(約HK$27,546) ，新價為USD $3,600(約HK$ 28,132)，加幅為2.13%。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳

相關文章

【奢華品牌】HERMES迷必看10個全新春夏手袋　馬蹄型Sabot Butler手袋最出位【內附多圖】
17:14 2022/02/25
【奢華品牌】HERMES迷必看10個全新春夏手袋　馬蹄型Sabot Butler手袋最出位【內附多圖】
【衝出香港】SAINT LAURENT時裝展播廣東歌　關淑怡《難得有情人》響遍巴黎【內附連結】
今日 13:06
【衝出香港】SAINT LAURENT時裝展播廣東歌　關淑怡《難得有情人》響遍巴黎【內附連結】

你可能感興趣

【奢華品牌】HERMES迷必看10個全新春夏手袋　馬蹄型Sabot Butler手袋最出位【內附多圖】
17:14 2022/02/25
【奢華品牌】HERMES迷必看10個全新春夏手袋　馬蹄型Sabot Butler手袋最出位【內附多圖】
【衝出香港】SAINT LAURENT時裝展播廣東歌　關淑怡《難得有情人》響遍巴黎【內附連結】
今日 13:06
【衝出香港】SAINT LAURENT時裝展播廣東歌　關淑怡《難得有情人》響遍巴黎【內附連結】
消費種類 時裝服飾 傳統工藝 文具精品 產品 手袋 歐洲

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀