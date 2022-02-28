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【第五波疫情】中醫師籲勿自行服用「連花清瘟膠囊」　年長、身體虛寒者不宜服用【內附中藥預防方】

政治 19:15 2022/02/28

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近日市面瘋搶「連花清瘟膠囊」，中醫師不主張市民自行服用。（泉昌有限公司提供）

第五波疫情來勢洶洶，本港醫療系統不勝負荷，除了使用傳統西醫藥物治病，中央援港抗疫，亦建議引入中醫治療。國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦的中成藥「連花清瘟膠囊」成為全城瘋搶的「看門口」藥物，惟中醫師提醒，不主張市民自行服用「連花清瘟膠囊」，應先諮詢醫師意見。

香港註冊中醫學會永遠會長馮玖接受本網訪問時表示，「連花清瘟膠囊」以治療為主，主要作用是清「溫毒」、清肺熱，包括因新冠病毒引起的發燒、咳嗽、黃色痰等。然而，中醫針對不同個體，會使用不同的方法治療，很多市民不清楚自己的身體是否適合服用此藥物，建議市民服用前必須先諮詢醫師，又指年長、身體虛寒，以及患有其他疾病患者，一定不適合服用此藥物。

她建議，政府不要派發「連花清瘟膠囊」予市民，反之應將有關物資派發予診所及中醫師，中醫診斷病人身體情況後，才決定是否讓病人服用這些藥物。

新冠病毒襲港已逾兩年，政府自第五波疫情才考慮引入中醫療法。馮玖表示，現時本港只有少數慈善醫院設有中醫部，建議政府在公立醫院亦設立中醫部，讓中醫療法更為普遍，減輕公立醫院醫療負擔，減少市民輪候時間。現時註冊中醫有1萬人，每年可有約100個本地中醫學生畢業，內地回流返港中醫每年亦有200至300名，她認為政府應好好應用有關資源。

她續指，過去中醫師以線上視頻形式離病人診症，有關療法已成功醫治不少新冠患者，反應十分好。她重申，中藥對病人的效果明顯，患者表示服用中藥後感到舒服，希望政府積極推廣中醫療法。另外，她公開適合普遍市民服用、預防新冠病毒的中藥處方：

建議中藥預防方：

  • 防風10 克
  • 白朮15 克
  • 五指毛桃30 克
  • 蒼朮10 克
  • 銀花10 克
  • 牛蒡子10 克
  • 甘草6克

（可加入生薑2片，適量茅根、竹蔗、馬蹄煲水）

資料來源：香港註冊中醫學會

馮玖強調，預防方僅供參考，未必適合所有人，如有任何疑問，應向中醫師查詢。她提醒，長期病患者、孕婦、幼童等免疫力較弱人士，在服用前，必須先諮詢中醫師意見。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：陳葆琳

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