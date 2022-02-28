【烏克蘭戰爭】烏克蘭總統奮力抵抗　第一夫人與孩子共同進退︰我不恐慌

▲ 烏克蘭第一夫人表明會留守國家，陪伴丈夫奮戰到底。

烏克蘭烽火四起，俄羅斯軍隊徹夜向烏克蘭首都等多地進攻，據報烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日再與歐盟領袖會晤，並表示今次可能是最後一次見到他仍然生存。而第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）日前亦表示，自己絕不恐慌和落淚，會一直陪伴丈夫、孩子及烏克蘭人留守國家。

據《美聯社》報道，隨著俄羅斯攻勢加強，美國政府提議澤連斯基撤離基輔，遭澤連斯基一口拒絕，更堅稱會留下來，「我需要的是彈藥，而不是搭車」。

▲ 奧萊娜分享最新照片，心痛這個孩子出生在基輔防空洞。（olenazelenska IG圖片）

烏克蘭一眾爸爸紛紛送走妻女避難，自己留下來協助作戰，澤連斯基的愛妻奧萊娜則決定留下來支持丈夫，日前她在社交平台撰文表示深愛國家與烏克蘭人民，自己會守護丈夫、孩子和人民身邊。

我親愛的人們！烏克蘭人！今天我看著大家……我很自豪能和你們生活在同一個國家！而今天我不會恐慌和流淚。我會保持冷靜和自信。我的孩子們正在看著我，我會陪伴著他們，也會與丈夫相伴在側，還有你們。我愛烏克蘭！

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戲如人生 喜劇演員登上總統大位

澤連斯基與夫人奧萊娜同為44歲，相識於大學一年級，兩人拍拖8年後於2003年結婚，育有17歲大女Oleksandra及9歲細仔Kyrylo。

出身自猶太人家庭的澤連斯基，上位過程充滿傳奇，就任總統前他是一位喜劇演員，同時擔任藝術總監和編劇，沒想到自己創作的政治喜劇獲得民意，最有趣是該劇其中一幕情節，是他當上總統，現實中他也大勝對手當選總統。

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讚妻善解人意 大女遺傳表演天份

奧萊娜本身為一位建築師，但她沒有在建築行業工作過，而是成為了一名編劇，協助丈夫撰寫劇本。她曾說過，自己唯一一件建築作品就是「組建家庭」。奧萊娜還積極參與性別平等與文化外交等議題，並參與國內外多個講座和會談，如烏克蘭婦女大會、教育發展等，協助丈夫和國家建立正面形象。

▲ 烏克蘭第一家庭是不少民眾心目中的模範家庭。（olenazelenska IG圖片）

兩夫妻的婚姻生活美滿，澤連斯基曾接受訪問時讚揚愛妻善解人意，當他工作疲累時，妻會體諒他。兩夫妻每逢假期和周末都是一起度過，但奧萊娜指丈夫是個工作狂，可以一天安排十幾次會議，不知道如何放鬆，即使一家人去度假，他要到第三天才能放鬆，才懂得欣賞四周的風景。

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至於澤連斯基的大女Oleksandra據報在基輔私立名校就讀，烏克蘭很多政治家的子女都是校友，她有學習繪畫、唱歌、泰拳和網球，並擅長拍攝有趣的影片。她曾接受電視訪問時透露，將來想成為一名設計師。

Oleksandra也遺傳了爸爸的表演天份，10歲時她曾與爸爸父女檔拍攝電影，12歲她亦參加過棟篤笑節目，贏取了豐厚獎金。

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責任編輯︰林綺玲