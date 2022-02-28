【第五波疫情】80歲及以上死亡率達4.6%　未打針死亡率高於已接種者15倍

▲ 本港第五波疫情爆發，安老院舍成重災區。（資料圖片）

第五波疫情持續惡化，本港今日（28日）新增34,466宗確診個案，87人離世，死亡個案已經累積到636宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，衛生防護中心就當中442宗進行分析，發現60歲以上長者佔死亡個案的92%，80歲以上長者的死亡率達4.6%。另外，接種兩針或以上疫苗死亡率僅有0.03%，而接種一針或未接種的則又0.27%。80歲或以上長者，沒有打齊兩針的死亡率是已打兩針及以上的16倍。

歐家榮指，現時本港的死亡個案已經累積到636宗，衛生防護中心就442宗分析，包括有268名男，175名女性，年齡涵蓋11個月至104歲，當中大部分都涉及長者，60歲以上佔92%。

就年齡分析，有4宗屬0-9歲兒童，這些個案死亡率是0.04%；2宗10-19歲，死亡率為0.03%。20-59歲，29宗死亡個案；60-69歲有35宗，死亡率上升至0.17%；70-79歲有80宗個案，死亡率0.87%；80歲或以上292宗，佔死亡數字的66%，在80歲以上，死亡率上升到4.6%。

打針歷史方面，歐家榮指有403宗沒有完成接種，佔91%，當中359宗個案，一針都沒有打，佔81%。是否打針，死亡率的分別很大。接種2針或以上的人口死亡率為0.03%，沒有完成接種的人口死亡率0.27%。

他又特別指出，80歲或以上長者，打兩針的死亡率0.27%，未有2針接種的死亡率4.34%，是16倍。打齊針和所有打兩針的個案比較，死亡率下降93%。歐嘉榮再次呼籲所以市民合適接種，就可以接種疫苗，因為疫苗對預防死亡有很明顯的效用，尤其是針對長者。

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記者：袁澍