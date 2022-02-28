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【隔離設施】青衣社區隔離設施近日完工　料提供約3,900床位

社會 17:46 2022/02/28

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青衣方艙醫院近日完工。（黃建輝攝）

政府早前宣布，將在8個地點興建臨時社區隔離及治療設施，當中由中央援建位於青衣的社區隔離設施上星期動工，近日已基本完工，料為香港提供額外約3,900個社區隔離應急床位。

政務司司長李家超今日（28日）召開政府跨部門會議，並與中聯辦及承建商舉行視像會議，全速推進青衣社區隔離設施盡快投入服務，確保設施的配套能夠符合應急需要。在政府跨部門會議上，李家超聽取發展局匯報青衣社區隔離設施的工程進度、保安局匯報有關設施日常管理的準備情況，以及食物及衞生局匯報將為設施提供服務的醫護人員的準備情況及配套。

李家超指出，鑑於疫情嚴峻，目前社區隔離設施短缺情況嚴重。他指示各相關部門盡一切努力，迅速做好準備工作，令青衣社區隔離設施在交收後可盡快投入服務，接收沒有病徵或徵狀輕微的感染人士和其他需要隔離人士。

李家超隨後與中聯辦副主任陳冬、副主任尹宗華，以及承建商中國建築國際集團總經理和代表舉行視像會議，為交收青衣社區隔離設施項目作最後準備。他感謝中聯辦全力協調，並感謝中建集團傾盡全力，馬不停蹄，令項目施工僅歷時約一個星期便完成並可交收，為香港提供額外約3,900個社區隔離應急床位，為支援香港穩控疫情作出重要貢獻。

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記者：黃穎津

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