【新冠疫苗】港大研究：慢性病患等高危群組接種後現副作用與無打針者無異　呼籲盡早接種防嚴重併發症

▲ 港大醫學院。（資料圖片）

本港至今已有近600萬人，接種至少一劑新冠疫苗，近日接種情況更趨升。港大醫學院分別就慢性病患者、曾感染新冠肺炎病人、類風濕關節炎患者及炎症性腸病毒患者，展開接種疫苗安全性研究，發現相關群組接種後，出現副作用或異常事件風險，與未有接種者無任何差異，且自身免疫疾病發作風險亦低。團隊鼓勵相關高風險人士盡早接種疫苗，預防嚴重併發症。

港大團隊利用新冠疫苗安全監測計劃的數據，透過醫管局電子病歷和衞生署疫苗接種紀錄，評估市民接種疫苗後發生副作用或異常事件的風險，有關計劃根據世衞指引羅列出多項疫苗接種關注事件。

團體觀察逾83萬慢性病患者，當中有逾15萬人接種復必泰、18萬人接種科興、餘下有54萬人則未曾接種疫苗。團隊分析發現，在28天觀察期內，共有2,807名患者出現心律不正、亞急性甲狀腺炎等關注事件；當中大部分均未曾接種新冠疫苗，達2,046人，至於接種科興或復必泰者，分別為469人及292人。

團隊認為，結果反映接種疫苗的患者出現關注事件的風險，並無高於未接種疫苗者；就算患有兩種或多種慢性病亦未見有更高風險。

團隊的研究分析逾100萬名已打兩針的人士，其中3,922人曾感染新冠肺炎；發現曾染疫病人接種科興及復必泰後，出現關注事件的機率為0.14%及0.16%，形容非常罕見，風險與沒有感染史的人並無顯著差異；且打針後使用醫療保健的次數，也不比沒感染史的疫苗接種者多。

另外，團隊亦觀察5,493名類風濕性關節炎患者，包括4,169人未曾接種、653人接種復必泰、671人接種科興；發現接種次劑疫苗32天後出現關節炎的比率，與疫苗接種無顯著關聯，而每周接受的風濕藥物處方分布亦沒有顯著差異，顯示未有證據證明mRNA或滅活新冠疫苗與關節炎發作有關。

港大同時追蹤逾2,000名嚴重炎症性腸病患者，分析接種後病情會否惡化，包括有941人接種兩劑復必泰，及1,196名未曾接種者。團隊發現患者打兩劑復必泰疫苗後因炎症性腸病而入院的比率未有顯著提高，且入院及28天內使用急症室服務的比率也與未打針的患者無顯著差異。

而克隆氏症患者、潰瘍性結腸炎患者、接受免疫抑制劑病人，及接受生物製劑病人，接種兩劑復必泰後，炎症性腸病發作率未較無接種者高。

新冠疫苗安全監測計劃首席研究員黃志基表示，市民因接種疫苗出現關注事件，及引發自身免疫性疾病風險很低；強調目前也沒有證據，表明多病共存和曾感疫會增加接種後出現關注事件的風險，相信疫苗對有關高風險人士是安全的，呼籲盡快接種。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰