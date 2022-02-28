【第五波疫情】港大研究指疫苗對慢性病患等高風險群組安全　呼籲盡早接種防嚴重併發症

▲ 港大醫學院。（資料圖片）

港大醫學院分別就慢性病患者、曾感染新冠病毒病人、類風濕關節炎患者及炎症性腸病毒患者，接種疫苗的安全性作研究，發現他們接種疫苗後出現副作用或異常事件的風險與未有接種疫苗者相比沒有任何差異，且接種疫苗後自身免疫疾病發作風險也很低，鼓勵相關高風險人士盡早接種疫苗，預防嚴重併發症。

港大的研究使用了2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃中數據，即透過醫管局的電子病歷和衞生署的疫苗接種記錄，評估市民大眾接種疫苗後發生副作用或異常事件的風險。

就有慢性疾病患者的研究，研究觀察了逾83萬慢行病患者(接種復必泰者:153,178人; 接種科興:182,442 人;未接種疫苗:547,796人)，發現在28天觀察期內，共有2,807名患者出現心律不正、亞急性甲狀腺炎等關注事件，惟其中2,046人未曾接種新冠疫苗、469人接種科興疫苗，其餘292人則接種復必泰疫苗，反映接種疫苗的患者出現關注事件的風險並無高於未接種疫苗者。研究同時發現，患兩種或多種慢性病患者接種疫苗後亦未見會有更高風險出現關注事件。

至於有關類風濕關節炎患者的研究，研究觀察5,493名類風濕性關節炎患者(653人接種復必泰;671人接 種科興;其餘4,169人未接種疫苗)，在接種第二針疫苗32天後關節炎發作的比率，發現關節炎發作與疫苗接種之間沒有顯著關聯，且三組研究組別每周所接受的風濕藥物處方分布並沒有顯著差異，顯示未有證據證明mRNA或滅活新冠病毒疫苗與關節炎發作有關。

港大亦分析了接種疫苗會否令炎症性腸病病情惡化，研究追蹤了嚴重炎症性腸病患者在接種兩劑復必泰疫苗後64天內及同時期發作的風險(941人接種復必泰;1,196人未接種疫苗)，發現接種復必泰疫苗和未有接種疫苗的炎症性腸病患者之間，入院及使用緊急救護服務次數及接種疫苗後28天內使用緊急救護服務人數沒有顯著增加。研究續發現，克隆氏症患者、潰瘍性結腸炎患者、接受免疫抑制劑的病人及接受生物製劑的病人之間進行的子分析均顯示，接種兩劑復必泰後炎症性腸病發作率不比未接種 疫苗人士高。

最後一項研究，針對曾染疫病人接種疫苗後是否容易出現關注事件或使用更多醫療保健服務的情況，從超過100萬名接種過兩劑疫苗人士的回顧性隊列研究可見(3,922人曾經感染;其餘1,137,583人無感染史)，關注事件的發病率很罕見，有感染史和沒有感染史人士在關注事件風險方面並無顯著差異。此外，研究亦發現有感染史的疫苗接種者使用醫療保健的次數，不比沒有感染史的疫苗接種者多。

2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃首席研究員黃志基表示，市民因接種疫苗後產生關注事件和自身免疫性疾病發作的風險很低。目前也沒有證據表明多病共存和曾感疫會增加接種科興或復必泰疫苗後出現關注事件的風險，相信疫苗對上述高風險人士是安全的，呼籲盡快接種。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰