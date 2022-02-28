【抗疫支援】恒基兆業「抗疫基金」撥540萬派抗疫物資　5,000基層戶受惠

▲ 「童心共濟」緊急社區支援行動，向本港 5,000 戶有兒童或孕婦同住的基層家庭提供支援。（受訪者提供）

本地疫情爆發，本港累積確診個案已經超過20萬。為提高社區抗疫能力，恒基兆業地產集團主席、聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）副主席李家誠先生透過以家族捐款成立的恒基兆業「抗疫基金」撥出港幣540萬元，向基層家庭派發抗議物資，約有5000戶家庭受惠。

基金將向本港5,000戶有兒童或孕婦同住的基層家庭提供支援，包括兒童發展學習材料、新冠病毒快速測試套裝、蔬果麵食等居家食品、以及衞生用品在內的居家抗疫物資。

相關行動獲得本港多個社福機構響應，首批物資已陸續送至最有需要的基層家庭，包括確診家庭手上。UNICEF HK感謝各方的迅速行動，相信行動為受助家庭提供必要的援助，支持他們居家抗疫，減少外出感染病毒的風險。

UNICEF HK主席陳晴指，在居家抗疫期間，不少兒童和家長一起長期留守家中，他們的情緒及精神健康同樣值得關注。有見及此，UNICEF HK特別為受助家庭準備了供兒童使用的發展學習材料，以及一系列關於疫情期間情緒輔導的指引，希望能夠為他們提供幫助。

項目的發起人及首席贊助李家誠表示，抗擊疫情需要社會各界齊心協力，他期望透過行動向有需要的市民派發抗疫物資，緩解他們的燃眉之急，同時喚醒更多人關心基層市民的生活，尤其關注兒童和孕婦的抗疫需要和情緒健康。

針對一系列防疫措施，聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）呼籲各方在疫情期間需要關注下一代的身心健康發展，保障他們的需要：

停課不停學：疫情下面授課程難以在短期內恢復，各方應鼓勵網上學習，讓下一代在停課期間繼續學習不同的知識和技能。與此同時，我們需要關注弱勢社群的教育訴求，並在情況許可下盡快復課。

關注心理健康：在社交距離措施下，各方應關注兒童長期活動受限而可能衍生的情緒問題。當局在聚焦抗疫的同時，也應該制定相應的政策和措施，確保下一代的精神健康。

以小朋友健康為優先：儘管資源緊張，當局應該將兒童的健康放在首位，確保他們有足夠的醫療資源。

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責任編輯：袁澍