【兒童疫苗】5類兒童不宜接種新冠疫苗　專科醫生解構常見問題：呼吸困難為心肌炎症狀

▲ 接種疫苗後若呼吸困難、心跳異常或是心肌炎症狀。

第五波疫情來襲，本港先後有兒童確診新冠肺炎，政府宣布3歲或以上兒童現可接種科興疫苗，5至11歲的兒童則可接種復必泰疫苗。為防疫症，部份家長已帶子女接種疫苗，但也有不少家長擔心其副作用。TOPick為此請教兒童呼吸系統科專科醫生譚一翔講解兒童接種新冠疫苗前有機會引發的副作用，以及在甚麼情況下不宜接種。

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1. 哪些兒童不適合接種新冠疫苗？

譚一翔醫生表示，除了不適應症的兒童外，99.9%三歲以上兒童也適合接種新冠疫苗。不適應症包括正在接受癌症治療、腫瘤治療、先天性免疫缺陷、未受控的嚴重慢性病、對疫苗某種成分敏感的兒童等。他強調，對疫苗敏感與過敏症是兩回事。若對疫苗敏感者，一般是對疫苗的防腐劑敏感，但此情況在本港很少出現。

他解釋，本港兒童在3歲前已接種不少疫苗預防感染傳染病，例如甲型肝炎、4合1混合疫苗、6合1混合疫苗、流感疫苗等，這些疫苗的製造方法類似科興疫苗。若兒童過往接種過這類疫苗後，沒出現過敏反應的話，也適宜接種新冠疫苗。

若家長仍有憂慮，宜先咨詢醫生意見，以了解需否接受身體檢查，及是否適合接種新冠疫苗。

2. 發燒、感冒，或是患哮喘、濕疹、鼻敏感的兒童適合接種新冠疫苗嗎？

譚醫生表示，若非正嚴重發作須入院治療的話，患哮喘、濕疹、鼻敏感的兒童也適合接種新冠疫苗。若無上述情況，但兒童正在發燒、感冒，或出現耳朵發炎等不適症狀，則須先處理好當前的身體毛病，病情受控後才接種新冠疫苗。至於濕疹患者，若非屬於嚴重濕疹，即皮膚嚴重潰爛或須入院治療者，也適宜接種。

3. 接種科興疫苗或復必泰疫苗後，有機會引發甚麼副作用？

兒童接種科興疫苗的劑量與成人一樣，至於復必泰疫苗的劑量則為成人的1/3。打針後，針口疼痛、肌肉痠痛、發燒、頭痛、疲倦也為常見的副作用，但發生率為20-30%。一般休息兩至三天，服用止痛藥如「必理痛」後，不適症狀就得以紓緩。

譚醫生表示，12歲以下兒童接種科興疫苗後，出現嚴重副作用甚至要入院的個案很少，可謂幾乎沒有。至於復必泰疫苗，曾有12至17歲青少年接種後引發心肌炎，惟大部份個案發生在接種第二劑後，3000位青少年才有1位出現此情況。心肌炎常見症狀包括呼吸困難、心跳異常、精神不振等。接種復必泰後，曾有成人出現面癱症狀，但兒童方面則無此記錄。

4. 接種疫苗後，出現甚麼情況要求醫？

譚醫生表示，若兒童打針後全身出疹、暈倒、有呼吸困難等嚴重副作用，家長會很易察覺到，已懂得馬上求醫。

他續指，曾有兒童接種新冠疫苗一兩天後發燒，經醫生診斷後證實確診新冠肺炎，這是因為打針前碰巧已受感染。若有任何疑惑，建議家長盡快咨詢醫生意見，疫情期間不少醫生也提供視像診症。

5. 接種新冠疫苗之前或之後有何注意？需要調整飲食嗎？

譚醫生指，打針前後保持均衡飲食習慣，如常生活即可。不過，兒童接種復必泰疫苗後，一星期內不宜做劇烈運動。

6. 家長可做甚麼，以減低兒童染疫風險？

譚醫生表示，除了接種新冠疫苗，也應讓兒童保持社交距離、做好個人衛生措施，同住家人宜定期做快速測試，萬一發現染疫，可盡早隔離，以免進一步傳染他人。

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記者：黃泳欣