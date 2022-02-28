【家族榮耀劇透】第17集劇情預告　耀堂懷疑車禍與展鴻有關

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第16集講到耀祖看過啟禮提供有關女兒的消息後大怒，在車上向甄芯提出離婚…

第17集（1/3）

耀祖身亡，甄芯早產，洛儀害怕是自己間接害死耀祖。

彩薇曾看到展鴻蓋上耀祖車子的引擎蓋，加上耀祖曾說展鴻信不過，耀堂懷疑車禍與展鴻有關。

展鴻被撤銷工作，被世宏要求放長假，他去探望甄芯，她憶起當日車禍情形…

《家族榮耀》第16集劇情 上一頁

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