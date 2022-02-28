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【網上交友】14歲少女網上交友墮援交陷阱　警拘9男涉非禮等多罪

社會 18:39 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

警方拘捕9名男子涉以金錢利誘一名14歲女童提供性服務。（警方提供）

警方拘捕9名男子涉以金錢利誘一名14歲女童提供性服務。

東區警區重案組人員根據線報及經深入調查後，於2月14日至27日在全港多區拘捕9名年齡介乎18至36歲的本地男子，涉嫌「非禮」、「與年齡在十六歲以下的女童性交」、「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」、「鼓勵十六歲以下女童賣淫」、「串謀鼓勵十六歲以下女童賣淫」及「藏毒」。其中7名被捕男子已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。其餘2名被捕男子現正被扣留調查。

初步調查顯示，去年12月至今年1月期間，9名被捕男子透過手提電話交友程式認識一名14歲受害女童，並提供金錢引誘女童提供性服務。行動中，人員檢獲被捕人犯案時的衣物、成人用品，以及在其中一名被捕男子的住址檢獲約3.8克懷疑大麻。另外，人員亦在一名被捕男子的手提電話及電腦中發現5段兒童色情影片及47張兒童色情照片。

警方表示，一向非常重視兒童的福祉，絕不容忍任何侵害兒童的罪行。根據香港法例第200章，與16歲以下女童作出非法性交、非禮及導致或鼓勵16歲以下女童賣淫，以及香港法例第579章，製作及管有兒童色情物品均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至10年監禁不等。警方亦呼籲家長，應協助子女了解如何適當使用社交媒體結交朋友，以免墮入網絡援交陷阱，被引誘從事援交或賣淫活動。家長亦應該留意子女的日常行徑，如子女經常以不同藉口外出，應加以詢問及關心。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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