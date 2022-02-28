【超人抗疫】李嘉誠基金會捐惜食堂400萬元　作應急補貼以維持服務

▲ 李嘉誠基金會即時資助惜食堂400萬港元。（資料圖片）

李嘉誠基金會資助惜食堂400萬港元，作應急補貼外購食材及飯餐，以維持原有服務至四月底。基金會主席李嘉誠希望大家在難關中保持身心健康。

受疫情影響，惜食堂負責膳食人手突然驟減，加上安全起見，恆常回收剩食運作基本已停止，惟惜食堂在疫情爆發前每週提供約80,000份免費飯餐服務。疫情下，每週仍然需要為長者和基層人士提供55,000份免費飯餐服務。為確保服務在疫情期間得以繼續，李嘉誠基金會即時資助惜食堂400萬港元，作應急補貼外購食材及飯餐，以維持原有服務至四月底。

李嘉誠基金會主席李嘉誠，感謝惜食堂在疫情難關中體貼長者和基層人士所需，並希望大家在難關中保持身心健康，惜食堂亦感謝各界謹守崗位，努力抗疫。

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責任編輯：黃小冰