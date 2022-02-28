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【飛虎3壯志英雄劇透】第7集劇情預告　Mike和Renee見面怎料卻是陷阱

娛樂 22:32 2022/02/28

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第6集講到名為S Team的特殊部隊成立，調查瓦幹布以及背後化學武器交易的大陰謀。

第7集（1/3）

Mike假扮毒品買家，和瓦干布接觸，也引起文的注意。

Don找來文、Mike一齊相聚，文暗示Mike不要干預警方查案，Mike矢口否認，兩人話不投機，不歡而散。

Don根據大飛電腦中的記錄，查到其與日控金融主席羅智勇關係密切。

S Team設下嚴密監視，待羅主席離開公司後獲得其電腦中的交易資料，過程中險象環生，幸S Team齊心合作，一一化解危機。

Mike獲安排和Renee見面，怎料卻是一個陷阱，Mike僥倖逃生，原來這都是他的計謀，藉此機會，Mike終於查到瓦干布在香港的藏身點……

S Team調查到羅智勇掌控一個地下錢莊集團，但仍欠更多證據，為此展開24小時輪流監控。

軒為組員買午餐時，偶遇兒時好友許森，得知對方歸港工作，盛情邀請許森找天來家中吃飯聚舊。

許森在電視上看到裕天生物醫藥董事長杜文彬的採訪，對其頗感興趣。

《飛虎3壯志英雄》第6集劇情   上一頁

最新影片推介：黃文標專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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