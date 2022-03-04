【聲夢JUNIOR】聲夢學員升呢做聲夢助教 3名高材生聲夢學員學歷揭秘

無綫節目《聲夢傳奇》圓滿結束後，《聲夢JUNIOR》接力，製作組在第一集先選出 28 名具有潛力的青少年參與集訓，再篩選出18位精英晉級。一眾《聲夢傳奇》的師兄姐會為節目擔任助教，協助培訓師弟妹，而久未露面的林君蓮（Kaitlyn）、黃奕斌（Hugo）及最近失言的冼靖峰原來都是 「聲夢幫」的高材生，3人都是名牌學府畢業。

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哥倫比亞國際學院（Columbia International College）

在《聲夢傳奇》中七強止步的林君蓮（Kaitlyn），14歲時到加拿大讀書，並在2021年畢業於哥倫比亞國際學院，而2020年林君蓮從加拿大回港後再報名參加《聲夢》，她畢業的哥倫比亞國際學院是加拿大最大的私立寄宿中學及大學預科學院，其最出名是保證100%預科畢業生能夠晉升世界名牌大學，它與多間名牌學府結盟，包括多倫多大學（University of Toronto）、滑鐵盧大學（University of Waterloo）及麥克馬斯特大學（McMaster University）等，入讀的學生不愁出路。

另外，除了一般學術性科目外，學生還可以選擇、音樂、美術、體育、戲劇表演與領袖培訓等課程，幫助學生達到申請大學要求，也能培養多方面人材。

香港大學（The University of Hong Kong）

順利進入《聲夢傳奇》五強的冼靖峰（Archie），最近因為一句「03年即係沙士死剩種呀？」而失言，需要公開道歉，說話一時不經大腦，不過現年23歲的他，中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學，於2020年在香港大學工商管理學學士（會計及財務）畢業。

喇沙書院是香港著名男校，入讀的學生自稱「喇沙仔」，名人輩出，喇沙書院學校校風純樸，鼓勵學生均衡發展，學校注重培養學生的責任感、誠實、兌現承諾、堅毅、尊重別人的良好品德。

Archie喇沙畢業後入讀在香港大學工商管理學學士（會計及財務）學系，畢業後順利進入銀行任職MT（Management Trainee 管理培訓生），不過他為了追夢而放棄了高薪厚職。



中央戲劇學院

黃奕斌（Hugo）在新加坡讀完中學後，考入中央戲劇學院，但因為他返港參加《聲夢傳奇》而延期畢業，暫時只是肄業，不過未完成學業的Hugo已經可以為內地劇擔任男主角，早前他以古裝扮相演出《無相之城》，成為第一個個殺出香港拍內地劇的《聲夢》學員。他所就讀的中央戲劇學院是內地頂級的演藝學府，出了多位影帝影后，包括章子怡、鞏俐及劉燁等。

早前中央戲劇學院教務處招生辦指香港學生的入學面試與內地學生看齊，需要赴北京應考，及通過四關，包括朗誦、形體、表演及聲樂，學校重視學生的演藝潛能，而普通話能力需達到溝通水平，入學門檻為中學文憑試（DSE）4科核心科目全達2級。

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責任編輯:陳麗薇