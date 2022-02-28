【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡　衞生防護中心密切監察

▲ 所有新型甲型流感包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（28日）正密切監察內地新增4宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。



個案詳情表列如下：

年齡 性別 居住地 發病日期 入院日期 病況 活禽暴露史 46 男 福建福州市 2022年1月28日 2022年2月3日 2022年2月10日離世 曾接觸病死家禽 6 女 江蘇揚州市 2022年1月20日 2022年1月25日 危重 曾接觸活家禽 48 男 四川成都市 2022年1月23日 2022年1月24日 危重 曾到過活禽市場 35 男 廣西河池市 2022年1月31日 2022年2月5日 危重 曾接觸病死家禽

衞生防護中心指，自2014年至今，內地衞生當局通報共71宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。



市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒