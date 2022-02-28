【禽流感】內地4宗人類感染H5N6個案1人死亡 衞生防護中心密切監察
社會 19:11 2022/02/28
衞生署衞生防護中心今日（28日）正密切監察內地新增4宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。
個案詳情表列如下：
|年齡
|性別
|居住地
|發病日期
|入院日期
|病況
|活禽暴露史
|46
|男
|福建福州市
|2022年1月28日
|2022年2月3日
|2022年2月10日離世
|曾接觸病死家禽
|6
|女
|江蘇揚州市
|2022年1月20日
|2022年1月25日
|危重
|曾接觸活家禽
|48
|男
|四川成都市
|2022年1月23日
|2022年1月24日
|危重
|曾到過活禽市場
|35
|男
|廣西河池市
|2022年1月31日
|2022年2月5日
|危重
|曾接觸病死家禽
衞生防護中心指，自2014年至今，內地衞生當局通報共71宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。
市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：蘇文軒