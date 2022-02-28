【罪成候判】涉詐騙救世軍14萬　物流營運者罪成候判

▲ 涉詐騙救世軍14萬，物流營運者罪成候判。（資料圖片）

54歲物流公司男營運者涉以3間公司名義，向救世軍「循環再用計劃」提示3份報價單，騙取救世軍支付服務費共逾14萬元。涉案男營運者今（28日）於九龍城裁判法院被裁定1項串謀詐騙罪名成立。裁判官將案件押後至3月21日判刑，以索取社會服務令報告，被告獲准以現金保釋。

被告畢偉倫（54歲），報稱路明物流(香港)有限公司營運者，被控1項串謀詐騙罪。控罪指，被告涉嫌於或約於2019年3月1日，與1名路明物流僱員及其他人士一同串謀欺詐救世軍，不誠實地偽稱路明物流及上述另外2間公司就有關運輸服務所提交的報價單，均是確實具競爭性，以及是由每1間公司各自獨立地擬備。

案情指，案發時救世軍設有「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到旗下店舖售賣。救世軍於2019年初就「循環再用計劃」1項運輸服務邀請報價，並接獲3份分別由路明物流及另外2間公司提交的報價單。

救世軍相信該3份報價單由彼此沒有關係的公司獨立擬備，遂接納報價單作評估。最後由於路明物流報價最低，故獲判授有關運輸服務訂單。該公司於2019年4月完成服務後，同年7月獲救世軍支付服務費共逾14萬元。

經廉署調查發現，上述另外2間公司分別由被告的岳母及被告的1名朋友成立。該3份提交予救世軍的報價單，均由被告的僱員按其要求擬備。若救世軍知悉被告直接或間接營運該3間公司，便不會接納該3份報價單，亦不會將有關運輸服務訂單判授予路明物流。

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記者：梁錦麟