【抗疫巴士】城巴新巴化身「抗疫宣傳車」助提升市民意識　4輛巴士未來一個月遊走香港各區

▲ 四輛城巴及新巴化身「抗疫宣傳車」，提醒市民於疫情期間保持警惕。

本港疫情日趨嚴重，政府正總動員抗疫。匯達交通一直與市民並肩同行，與香港市民及政府同心抗疫。就於疫情的發展，匯達交通將展開新的宣傳活動，以提升市民的抗疫意識，並進一步採取一系列措施以繼續為乘客帶來安全的旅程。

四輛城巴及新巴即日起，貼上「保持衛生‧共同抗疫」的全新塗裝，化身「抗疫宣傳車」，並將於未來一個月遊走香港各區，提醒市民於疫情期間繼續保持警惕。同時，全線營運車隊的車頭，將貼上「保持警惕‧注意安全」及「乘車須時刻佩戴口罩」的貼紙，為候車的乘客及途人帶來清晰的抗疫重要資訊。公司亦透過車廂內的「自動報站系統」及「動態巴士站顯示屏」、巴士站的「巴士到站時間顯示屏」、流動應用程式及社交媒體，宣傳抗疫資訊。

為確保前線員工的安全及為乘客帶來衛生的旅程，所有巴士及車站設施均定期以1：99稀釋家用漂白水清潔及消毒。車廂的空調過濾系統會循環過濾車廂空氣，有效減少車廂內的微粒和細菌水平，部份巴士更引入等離子空氣清新機；隔塵網亦定期以稀釋家用漂白水清潔。各主要巴士總站均提供酒精搓手液予乘客及員工。

保障員工的福祉與健康是本公司的首要目標。車長及前線員工報到時均須要以紅外線探熱器量度體溫。公司亦向員工提供口罩及快速抗原檢測包，以確保員工及乘客的安全。匯達交通表示會時刻注意疫情的發展，並按政府的最新指引調整防疫政策。

匯達交通發言人表示︰「作為公共交通營辦商，我們的宗旨不止於為香港市民提供重要的巴士服務，亦一直與社會各界同心抗疫。公司會繼續積極宣傳抗疫資訊及支援政府的防疫政策，而前線工作團隊會為市民提供安全及衛生的旅程。」

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責任編輯：陳昊淋