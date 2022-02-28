  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 19:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫巴士】城巴新巴化身「抗疫宣傳車」助提升市民意識　4輛巴士未來一個月遊走香港各區

健康 19:21 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

四輛城巴及新巴化身「抗疫宣傳車」，提醒市民於疫情期間保持警惕。

本港疫情日趨嚴重，政府正總動員抗疫。匯達交通一直與市民並肩同行，與香港市民及政府同心抗疫。就於疫情的發展，匯達交通將展開新的宣傳活動，以提升市民的抗疫意識，並進一步採取一系列措施以繼續為乘客帶來安全的旅程。

四輛城巴及新巴即日起，貼上「保持衛生‧共同抗疫」的全新塗裝，化身「抗疫宣傳車」，並將於未來一個月遊走香港各區，提醒市民於疫情期間繼續保持警惕。同時，全線營運車隊的車頭，將貼上「保持警惕‧注意安全」及「乘車須時刻佩戴口罩」的貼紙，為候車的乘客及途人帶來清晰的抗疫重要資訊。公司亦透過車廂內的「自動報站系統」及「動態巴士站顯示屏」、巴士站的「巴士到站時間顯示屏」、流動應用程式及社交媒體，宣傳抗疫資訊。

為確保前線員工的安全及為乘客帶來衛生的旅程，所有巴士及車站設施均定期以1：99稀釋家用漂白水清潔及消毒。車廂的空調過濾系統會循環過濾車廂空氣，有效減少車廂內的微粒和細菌水平，部份巴士更引入等離子空氣清新機；隔塵網亦定期以稀釋家用漂白水清潔。各主要巴士總站均提供酒精搓手液予乘客及員工。

保障員工的福祉與健康是本公司的首要目標。車長及前線員工報到時均須要以紅外線探熱器量度體溫。公司亦向員工提供口罩及快速抗原檢測包，以確保員工及乘客的安全。匯達交通表示會時刻注意疫情的發展，並按政府的最新指引調整防疫政策。

匯達交通發言人表示︰「作為公共交通營辦商，我們的宗旨不止於為香港市民提供重要的巴士服務，亦一直與社會各界同心抗疫。公司會繼續積極宣傳抗疫資訊及支援政府的防疫政策，而前線工作團隊會為市民提供安全及衛生的旅程。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋

防疫措施 新巴 城巴 巴士 交通 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人