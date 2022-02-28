【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位

▲ 林鄭月娥表示，仍在評估在全民強檢期間，市民需否禁足。（經濟日報資料圖片）

政府計劃下月推行全民強制檢測。特首林鄭月娥今日指，仍在評估全民檢測期間，需否有禁足安排，但她透露，安排在調整當中，接受檢查的市民或會以同住家庭作單位，而非按照出生年份。

林鄭月娥稱，全民強制檢測最大目標是要徹底、快速、有序，及有效清零，而公共衛生專家都指，最好是市民能停下來，在有陰性結果前不要移動，惟全民檢測涉及整個社會，需要認真評估，限制市民外出的程度為何，而提供提供必要及緊急服務的人，是不能禁足。

另外，林鄭月娥早前曾稱，暫定以出生年份分批接受檢查，即會按身份證分批，在指定日子接受檢測。不過，她今日稱聽到不少意見，上述安排未必最有利市民，或會作出調整，而在公共衞生角度，家居感染比率高，因此可能整個同住家庭一起去檢測會較好。

對於超市出現搶購情況，林鄭呼籲市民要保持冷靜，而傳聞指不會有新鮮食物來港，是屬於謠傳，強調目前貨物進入香港順暢，鐵路運輸也在試行中。

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責任編輯：陳宛彤