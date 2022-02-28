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【抗疫物資】內地供港180萬個快速檢測包　經民政總署分發給各區市民

社會 19:18 2022/02/28

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工作小組已接收約1,600多萬個快速抗原測試包。(資料圖片)

商務及經濟發展局今日（28日）表示，截至今日，工作小組已接收約1,600多萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中約900萬個測試包已透過相關部門，向指定高風險及特定群組派發。另外，民政事務總署已透過「全港社區抗疫連線」（連線），將180萬個快速抗原測試包派發予各區市民。
 
工作小組至今共接收約30萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫院管理局供病人使用。工作小組已接收超過2,900萬個N95及KN95口罩，主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，以加強保護。小組亦已將其中約50萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。
 
中成藥方面，連同即將抵港的批次，工作小組共接收35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中7萬盒及5萬盒中成藥已分別給予連線及其他熱心社團在社區派發。其餘23萬盒藥物正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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