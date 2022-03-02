【兒童疫苗】4人合力撳實哭鬧兒子打針　車婉婉嘆準備不足悟出3招助紓緩情緒

▲ 車婉婉分享為兒子BBQ打疫苗的經歷。

第五波疫情大爆發，先後有數名兒童不幸染疫離世，引起一眾爸媽恐慌，急急安排小朋友去接種疫苗。47歲星媽車婉婉最近也為快將5歲的兒子BBQ接種疫苗，豈料打針當日BBQ非常害怕，要4人合力撳實他才成事。婉婉回想自己的準備不足，認為家長可做3件事有助小朋友紓緩情緒。

1. 父母與小朋友齊預約

車婉婉有見Omicron傳播力強，對小朋友亦有殺傷力，她便決定安排兒子BBQ接種疫苗，「起碼有基本抗體可以抵抗一下病毒」。為了做好身教，加上自己也可以打第三針，婉婉便一併為自己、兒子及相約表哥仔齊齊去打針，「像平日相約一起去踩滑板和踩單車般。」

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事前婉婉有向BBQ解說要「打針針」，讓他做定心理準備，起初BBQ拒絕打針，婉婉便耐心勸導︰「媽媽和你表哥也一起去，你陪伴我們吧。」BBQ終於應允，並已有少許心理準備。

當日婉婉預約了最早的打針時間，以避開人群，一旦兒子哭鬧也不會騷擾太多人。BBQ之前有打「BB針」的經驗，可是接種疫苗的診所並非他平日去開的兒科，因此他對負責打針的醫生、診所姑娘和環境皆感到陌生，開始感到不安。

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2. 內穿一件短袖衫

BBQ之前打BB針時，全都是躺在床上很舒服，針打大髀，而今次接種新冠疫苗卻是他第一次打手臂，加上當日天氣只得8度，穿了很多衣服，故當日醫護需要拉高他的衫袖，令他開始哭鬧起來，醫生說︰「很難氹到他自願給他手臂手針，所以要撳實他快打，完！」

最後婉婉、姨姨和2位姑娘合力撳實BBQ，醫生才能成功打針。現時天氣稍為回暖，婉婉建議家長最好為小朋友內穿一件短袖衫，外穿厚外套，屆時一脫外套就露出手臂打針。

▲ 車婉婉與中澳混血老公Jonathon育有一子BBQ。（IG圖片）

3. 帶子女喜歡的食物或玩具物品

婉婉覺得當日自己最失策是忘了帶波板糖、朱古力蛋糕等食物去氹「吃貨」BBQ，「否則我就可以拿出尚方寶劍，讓他邊食邊打針，所以各位家長不要犯我的錯誤。」她提醒家長要帶備仔女喜歡的食物、玩具或物品，以安撫小朋友之用。

帶玩具車或一張小被被，甚至是平時你不會讓小朋友吃的食物，例如朱古力等。BBQ則最喜歡食，在打針過程中我已說了很多食物名，承諾打針後有得食，但也未能安撫他的情緒。

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回家後兩母子的情緒仍然好崩潰，婉婉去煲雞粥，想不到BBQ覺得碗雞粥很好吃，心情變得大好，竟主動扮醫生與媽媽玩打針，能說出早上醫生安撫他的說話，「所以他是知道的，只是那一刻做不到。」

BBQ還決定要鼓勵一下其他準備打針的小朋友，婉婉為他拍攝了短片分享，BBQ在片中說︰「今日打一支針在手臂不痛的，不必害怕、要勇敢！勇敢的孩子就可以吃波板糖了！」婉婉未有透露接種復必泰或科興疫苗，但稱BBQ打針後未有不適，「都算生猛，感恩！」

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記者︰林綺玲