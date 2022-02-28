  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 21:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知

社會 19:32 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

入境事務處一名於馬頭角羈留中心的被羈留人士初步確診，中心的公務探訪及親友探訪服務明日（3月1日）起暫停直至另行通知。
　　 
入境處指，為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪及親友探訪服務明日起暫停直至另行通知，以便中心進行徹底消毒及安排中心的被羈留人士和職員進行病毒測試。考慮到個別被羈留人士的需要，3月1日至3月14日期間，每名被羈留人士可獲准接收由親友交到中心的可收取之物品一次。如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員聯絡跟進。

另外，，廉政公署今日（28日）宣布，各分區辦事處開放時間由明日起暫改為星期一至五，早上9時至下午1時；下午2時至6時提供服務，接受市民舉報貪污及查詢，以便更靈活調配人手支援抗疫工作。
　　 
廉署24小時舉報中心和舉報貪污熱線（2526 6366）會繼續接受貪污投訴和查詢，而其他查詢熱線，包括防貪諮詢服務熱線（2526 6363）及商業道德發展中心熱線（2826 3288）亦將繼續如常運作。
　　 
廉署自第五波疫情至今，平均每天動員逾150人參與支援抗疫工作，包括協助當局發出隔離令、支援政府相關查詢熱線等。廉署會密切留意疫情發展，並在有需要時調配更多人手協助抗疫工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
今日 19:08
【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
【抗疫物資】內地供港180萬個快速檢測包　經民政總署分發給各區市民
今日 19:18
【抗疫物資】內地供港180萬個快速檢測包　經民政總署分發給各區市民
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
今日 19:17
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉

你可能感興趣

【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
今日 19:08
【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
【抗疫物資】內地供港180萬個快速檢測包　經民政總署分發給各區市民
今日 19:18
【抗疫物資】內地供港180萬個快速檢測包　經民政總署分發給各區市民
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
今日 19:17
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
廉政公署 馬頭角 疫情 入境處 服務

最高瀏覽

【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】
今日 09:53
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】