【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知

入境事務處一名於馬頭角羈留中心的被羈留人士初步確診，中心的公務探訪及親友探訪服務明日（3月1日）起暫停直至另行通知。



入境處指，為確保被羈留人士及職員的安全，中心的公務探訪及親友探訪服務明日起暫停直至另行通知，以便中心進行徹底消毒及安排中心的被羈留人士和職員進行病毒測試。考慮到個別被羈留人士的需要，3月1日至3月14日期間，每名被羈留人士可獲准接收由親友交到中心的可收取之物品一次。如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員聯絡跟進。

另外，，廉政公署今日（28日）宣布，各分區辦事處開放時間由明日起暫改為星期一至五，早上9時至下午1時；下午2時至6時提供服務，接受市民舉報貪污及查詢，以便更靈活調配人手支援抗疫工作。



廉署24小時舉報中心和舉報貪污熱線（2526 6366）會繼續接受貪污投訴和查詢，而其他查詢熱線，包括防貪諮詢服務熱線（2526 6363）及商業道德發展中心熱線（2826 3288）亦將繼續如常運作。



廉署自第五波疫情至今，平均每天動員逾150人參與支援抗疫工作，包括協助當局發出隔離令、支援政府相關查詢熱線等。廉署會密切留意疫情發展，並在有需要時調配更多人手協助抗疫工作。

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責任編輯：蘇文軒