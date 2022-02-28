【疫苗供應】政府增購100萬劑科興　新一批50萬劑疫苗今日北京抵港

▲ 政府增購100萬劑科興，新一批50萬劑疫苗今日北京抵港。（曾耀輝攝）

政府今日（28日）公布，已增購約100萬劑克爾來福疫苗，以應付近日市民對接種新冠疫苗的需求。連同早前的批次，政府至今合共採購約850萬劑克爾來福疫苗。

新一批（第八批）50萬劑克爾來福疫苗今日由北京運抵香港。疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。這批疫苗以新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）的規定包裝，說明書與香港版本略有不同。然而，疫苗與一直以來在港使用的批次一樣，均由相同製造商及廠房以相同規格和配方在內地製造及封裝。

政府發言人表示，在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。本港提供的2種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效，而且安全。增購約100萬劑克爾來福疫苗是為了應付市民日益增加的需求。發言人呼籲，尚未接種第一、二劑疫苗的市民盡快接種疫苗，以保障自己、家庭及他人的健康。此外，稍後時間將有更多市民符合於接種第二劑疫苗六個月後接種第三劑的資格，如果要同時照顧拖延到當時才接種第一、二劑疫苗的市民，屆時無論在預約接種或疫苗供應方面，均不能排除會出現緊張的情況。

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記者：黃穎津