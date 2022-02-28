【DSE2022】應屆考生稱壓縮考期釀巨大心理壓力　憂若失手趕不及調整心態

▲ 中學文憑試（DSE）將由1個月壓縮至3周完成。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，中學文憑試（DSE）將由1個月壓縮至3周完成。當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期。考評局表示，新考試時間表下，公眾假期及周日考生亦須應試，預計首兩周約6成考生已完成所有考試。（詳情即看：【下一頁】）

對於考評局作出的應變方案，於沙田區就讀一間英中的李同學說，當局壓縮考試時間至3周令他感到很大的心理壓力，他指出，自己要連續應考兩科選修科，變相減少考前最後衝刺時間，亦擔心若有一科失手，會來不及調整心態。

李同學接受TOPick訪問時表示，本來文憑試維持一個月，考生普遍於每科選修科之間，均有數天時間準備，期間可以調整心態、複習筆記作最後衝刺等，但整體考試時間縮短後，很多同學都要連續應考數個科目，他亦要連續兩日應考生物及地理科，令心理壓力更大，

如果前一日個科考衰咗，可能調整唔切個心態，連帶下一科都會考得差。

他指出，其中一位同學修讀化學及經濟，原本會在23日內完成6科考試，修訂時間表後，該同學會在11天內就考畢6科。

李同學亦認為，縮短考試無助抵抗疫情，而試場防疫安排本來很難做得完美，覺得現時是徒增考生壓力。至於如疫情嚴重當局會延遲考試，或取消DSE，他說，對考生備戰會有影響，「畢竟拖得愈耐，可能背咗嘅書會無咁熟。」他亦擔心以校內成績評分會造成不公平，

有啲學校嘅Mock Exam簡單啲，同學嘅成績會高分啲；如果Mock Exam比較難，同學就會低分啲，不同Banding嘅學校又點樣分呢?

惟他指學生亦不能拒絕當局安排，現時打算調整自己溫習時間表，盡量壓低情緒波動，調整心態。

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記者：黃悅晴