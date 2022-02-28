【食品供應】機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場　政府：食品供應正常市民無須擔心

▲ 機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場。（資料圖片）

政府續推措施完善陸路運輸安排，由明日起，將香港國際機場貨運站、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭，試用為臨時貨物接駁場，集中處理供港非鮮活食品及其他貨物。

另外，由今日起，政府在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入内地。

行政長官林鄭月娥則繼續與內地專家和相關部門協調，她先後與內地新冠肺炎醫療救治專家組組長廣東省老年醫學研究所所長覃鐵和、國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置領導小組組長梁萬年，及他們的成員會面，表示他們的經驗將有助特區應對疫情。

她又指，內地進口本港的鮮活食品供應亦大致回復平日水平，市民無須擔心。市民應提高警覺，密切留意政府發放的資訊，以免被謠言誤導。

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責任編輯：陳梓蔚