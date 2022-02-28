【第五波疫情】明起再增設5間指定診所　診所疫苗接種服務暫停

▲ 明起再增設5間指定診所，診所疫苗接種服務暫停。（資料圖片）

醫管局今日（28日）公布，明日（1日）再啓動額外5間指定診所，包括貝夫人普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心和仁愛普通科門診診所，以應對確診病人迅速大量增加，並且大幅超越公立醫院連同社區治療及隔離設施的容量。

發言人表示，醫管局早前已啓動9間新冠確診個案指定診所，協助診斷和治療檢測結果為陽性，並且在等候入院或入住隔離設施期間因較輕微感染徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的人士。截至2月27日下午5時，9間指定診所已為超過13,000人次提供醫生診症服務。

指定診所服務時間為星期一至星期日，包括公眾假期，上午9時至下午1時，及下午2時至下午5時。符合資格的求診人士需致電選擇的指定診所預約，診所職員會提供未來24小時最早的診期。為實施合適的感染控制安排，求診人士必須透過電話預約診症，避免出現輪候人士聚集的情況。指定診所的醫護人員會按求診者的臨床情況提供適切的治療，並在有需要時轉送病人到醫院作進一步治理。

5間診所的疫苗接種服務屆時亦會暫停，有意接種疫苗的合資格人士可到其他選定的普通科門診診所或服務地點接受相關的疫苗接種服務。政府會發短訊通知已於相關指定診所預約新冠疫苗接種服務的市民前往其他的社區疫苗接種中心接受服務。至於現時於貝夫人普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所的深喉唾液樣本收集包派發點及樣本收集點亦會由同日起暫時停止服務。

此外，由於香港仔長者健康中心與其中一所指定診所位處同一地點，明日起該長者健康中心將調整服務。這是因為一向為該長者健康中心的會員提供配藥服務的醫管局藥房，在指定診所啓用後，將無法再支援長者健康中心的服務。

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記者：黃穎津