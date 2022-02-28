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【新冠疫苗】3間疫苗接種中心為學校預留名額　每時段為最多30人打針

社會 21:00 2022/02/28

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3間疫苗接種中心為學校預留名額。（曾耀輝攝）

教育局今日（28日）向全港學校發信，指為進一步便利學校以團體預約方式安排學生到社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，政府決定在3個指定社區疫苗接種中心為學校預留名額作團體預約，讓學校能更快捷安排學生接種疫苗。

接受預留名額作團體預約的疫苗接種中心包括提供復必泰疫苗接種的沙田圓洲角體育館、荃灣體育館，以及提供科興疫苗的香港中央圖書館。名額為每時段20至30人，學校可預留多於一個時段。但如學校接種人數眾多，學校可考慮其他便利措施，包括「疫苗資助學校外展」服務。

如學校計劃於3月9日至31日期間使用預留名額作團體預約服務到以上社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，可向公務員事務局申請。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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