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【第五波疫情】港鐵增227宗員工初步確診　屯馬綫列車班次需微調

社會 21:33 2022/02/28

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截至今日(28日)傍晚6時，港鐵公司在過去24小時共錄得227宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診感染新冠肺炎個案，港鐵指所有初步確診感染的人士現正留在家中，等候衛生署進一步指示及安排，亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以消毒機械人為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關車站、巴士及巴士站，以及車廠的清潔工作。

港鐵至今已錄得逾1,100宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，連同因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。
 
港鐵又指，今天屯馬綫已因為多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次需要輕微調整。另外，多個車站的顧客服務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。
 
隨着確診員工的人數有可能隨着疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。港鐵會繼續密切注視事態發展，當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，例如進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站，會盡快透過適當渠道通知公眾。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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