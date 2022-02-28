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【勞顧會】院舍外勞合約最長可簽兩年　勞工界憂長遠破壞本地招聘市場：政府立場堅定

社會 21:38 2022/02/28

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勞工及福利局局長羅致光昨(27日)透過網誌宣布，將採取多項特別措施應對院舍爆發疫情，包括急聘內地千名照顧員、有時限地放寬「補充勞工計劃」規定。政府今日(28日)就相關安排諮詢勞工顧問委員會。消息指，透過是次申請輸入的外勞，將涵蓋私營及津助院舍，申請期由明天(3月1日)開始至5月31日，以彈性方式處理，院舍未請到的人手空缺可全數由外勞填補。不過具體招聘的數目、資格政府則未有告知，只說「有基本照顧培訓」。

消息說，涵蓋津助院舍厚，外勞的工資為約1.42萬港元加上特別津貼，月薪將近3萬港元，而合約年期為最長2年，到期後可續期。會議上勞方代表希望政府可以減合約年期，或限制續期，惟政府立場堅定，「唔似正式諮詢，似係通知。」

消息指，勞方委員均認同情況緊急，需要特事特辦，以解決現時院舍的問題。但勞方委員均表示，本地不少工友正面對失業、開工不足，擔心令院舍人手的問題變成惡性循環，或令未來兩年院舍難以再有空缺供本地勞動市場入行。

消息說，會上勞工處未有回答放寬補充勞工計劃具體聘請多少人，只承諾會於6月就輸入外勞的院舍情況繳交報告。

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記者：袁澍

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