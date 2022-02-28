【殮房不足】民建聯倡租用冷藏設備暫存遺體　延長葬場服務時間增殮房流轉量

▲ 民建聯立法會議員陳恆鑌。

第五波疫情嚴峻，染疫死亡的人數日益增加，醫院及公眾殮房堆積大量遺體未獲處理。民建聯立法會議員建議，政府即時與業界洽商，租用冷藏設備暫存患者遺體，同時加大火葬場每日服務量，藉此加大殮房的流轉量。

陳恆鑌指，根據法定程序，不少新冠患者的遺體需送到衞生署公眾殮房進行研究解剖，待完成相關程序後家屬才可以領回遺體，惟本港的殮房已經不勝負荷，建議政府應簡化法定研究解剖程序，假若徵得家屬同意，應容許豁免進行解剖及研究，讓家屬直接領回遺體，盡快進行身後事。

他亦提出，政府與殯儀業及私營機構合作，開僻地方予家屬作簡單拜祭及火化，並延長食環署轄下32個火化爐的服務時間，盡快將遺體火化，提片殮房的流轉量。

▲ 民建聯立法會議員梁熙。

另外，梁熙指出，近日假消息流傳，刺激市民恐慌情緒，產生混亂，影響公眾秩序，對政府抗疫工作造成憂慮。他強調，政府訊息發佈為政府重抗疫戰線，不能輕視，建議政府善用政府新聞網，2小時內澄清謠言，避免公眾加深誤解。他又提出，政府與學術機構合作，加強事實查證，並立法打擊假資訊。

陳恆鑌補充，政府應加強與各大電視台的合作，在各條免費電視頻道加插政府抗疫訊息特備節目，當中應特別加強與病毒檢測、確診者與密切接觸者支援、患者求診等重點資訊。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳