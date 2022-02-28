  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 23:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殮房不足】民建聯倡租用冷藏設備暫存遺體　延長葬場服務時間增殮房流轉量

政治 21:57 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

民建聯立法會議員陳恆鑌。

第五波疫情嚴峻，染疫死亡的人數日益增加，醫院及公眾殮房堆積大量遺體未獲處理。民建聯立法會議員建議，政府即時與業界洽商，租用冷藏設備暫存患者遺體，同時加大火葬場每日服務量，藉此加大殮房的流轉量。

陳恆鑌指，根據法定程序，不少新冠患者的遺體需送到衞生署公眾殮房進行研究解剖，待完成相關程序後家屬才可以領回遺體，惟本港的殮房已經不勝負荷，建議政府應簡化法定研究解剖程序，假若徵得家屬同意，應容許豁免進行解剖及研究，讓家屬直接領回遺體，盡快進行身後事。

他亦提出，政府與殯儀業及私營機構合作，開僻地方予家屬作簡單拜祭及火化，並延長食環署轄下32個火化爐的服務時間，盡快將遺體火化，提片殮房的流轉量。

民建聯立法會議員梁熙。

另外，梁熙指出，近日假消息流傳，刺激市民恐慌情緒，產生混亂，影響公眾秩序，對政府抗疫工作造成憂慮。他強調，政府訊息發佈為政府重抗疫戰線，不能輕視，建議政府善用政府新聞網，2小時內澄清謠言，避免公眾加深誤解。他又提出，政府與學術機構合作，加強事實查證，並立法打擊假資訊。

陳恆鑌補充，政府應加強與各大電視台的合作，在各條免費電視頻道加插政府抗疫訊息特備節目，當中應特別加強與病毒檢測、確診者與密切接觸者支援、患者求診等重點資訊。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
今日 17:08
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
今日 17:00
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院
今日 17:13
【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院
【第五波疫情】中醫師籲勿自行服用「連花清瘟膠囊」　年長、身體虛寒者不宜服用【內附中藥預防方】
今日 19:15
【第五波疫情】中醫師籲勿自行服用「連花清瘟膠囊」　年長、身體虛寒者不宜服用【內附中藥預防方】
【第五波疫情】80歲及以上死亡率達4.6%　未打針死亡率高於已接種者15倍
今日 17:44
【第五波疫情】80歲及以上死亡率達4.6%　未打針死亡率高於已接種者15倍
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理
今日 16:58
【殮房不足】公眾殮房儲存量已達9成　當局指正加派人手處理

你可能感興趣

【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
今日 17:08
【第五波疫情】歐家榮指全民檢測期間　會有措施規定市民留家　
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
今日 17:00
【第五波疫情】林鄭月娥發視像講話　稱會採取一切措施確保大局穩定
【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院
今日 17:13
【第五波疫情】林鄭月娥稱3月內推行全民強檢　河套區正籌備應急醫院
政治 電視 病毒檢測 民建聯 衞生署 立法會

最高瀏覽

【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
今日 17:56
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】
今日 09:53
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世