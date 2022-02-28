【快速測試】Medriva低價售快速測試套裝予慈善機構　助有需要人士對抗疫情

▲ Medriva低價售快速測試套裝予慈善機構。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，不少市民搶購快速抗原檢測試劑盒備用。ProcureNet 旗下品牌 Medriva宣布，即日起推出慈善機構支援計劃，以低於市面零售價約9成的價格，即港幣15元，讓慈善機構購買快速抗原檢測試劑盒，以助香港有需要人士共同對抗疫情。

由 Medriva 生產的 COVID-19 快速抗原檢測試劑盒獲得澳洲政府 TGA 認證，並已在全球26個國家和地區出售超過3億盒。除了推出慈善機構支援計劃，Medriva 亦計劃於3月7日起推出在其官方網站推出網上訂購服務，讓大眾直接訂購快速抗原檢測試劑盒。

Medriva早前亦向包括香港公益金、香港明愛、香港紅十字會及博愛醫院等慈善機構捐贈價值400萬港元的快速抗原檢測試劑盒。ProcureNet 行政總裁 Gurbaksh Chahal 表示，是次推出慈善機構支援計劃，是希望能起牽頭作用，鼓勵其他製造商能參與其中，攜手合作以最相宜的價格出售防疫產品給有需要人士，全力支持香港社區抗疫，期望協助香港快速復蘇。

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記者：黃穎津