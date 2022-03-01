【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭解為人知一面：也有軟弱時

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出本年度首支個人單曲《Mr. Stranger》，在新歌MV內，教主化身貴氣吸血鬼帶來勁舞，而《Mr. Stranger》MV上架3天已累積超過180萬點擊率，成績亮眼，神徒也留言稱很想被教主吸血呢！

教主接受TOPick專訪，親自解構MV當中的關鍵位，也坦言曾因《Megahit》大受歡迎而在製作新作時感到壓力，更揭開自己鮮爲人知的一面呢！

最新影片推介：黃文標專訪

化身吸血鬼

在教主的單曲封面、MV中也看到教主戴上紅色隱形眼鏡，打造吸血鬼的造型，那新歌是想帶來甚麼訊息呢？Anson說：「《Mr. Stranger》其實是講述我自己，指在觀眾對我的既定形象下，如果展示一些不同的面向、真實一點的自己，又或大家尚未看過、不熟悉的一面，大家又會否接受呢？大家會否準備去看我不同的面向呢？」

他續說：「我選用了吸血鬼為主題，是由我自己所構想的，我覺得吸血鬼與《Mr. Stranger》是很有關聯的比喻，本身吸血鬼是很害怕自己被揭露身份，平時白天時也怕被知道身份，也會隱藏自己、害怕白光，我覺得這個比喻就是與歌曲很相似。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

教主心水MV關鍵位

相信一眾神徒已不斷重看《Mr. Stranger》MV，也會於社交平台上發佈自己對新歌MV的見解或觀後感，作為主唱這首跳唱歌的主唱者﹐Anson親自分享自己最希望觀眾於MV中所留意的關鍵位！

Anson首先希望大家注意新歌的舞步：「當出現字眼Mr. Stranger時，我也會做出一個手勢，這個手勢由排舞師Rock Sir構思，是模仿吸血鬼爪牙的形象，而是次的舞步是我出道以來的個人作品中最複雜、困難度最高！」

他也想樂迷細心留意MV當中的劇情，他解釋：「MV中講述一位普通男生、正常人無意中進入了吸血鬼世界，後來他被吸血鬼咬後變成了吸血鬼，並作出了一個選擇，而在最後會有小女孩的角色出現，小女孩角色的去向代表這位男生變成吸血鬼後是成為好的吸血鬼，還是壞的吸血鬼呢？」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

迎來重大挑戰

Anson提到《Mr. Stranger》的舞步是個人作品中最爲複雜，也承認是他所面對的一大挑戰，他稱：「因為《Mr. Stranger》中有很多舞步，而腳的舞步也是與跳舞的基礎有關，Rock Sir也創出了很多全新、以往尚未跳過的舞步，這次是第一次令我覺得需要時間適應。」

他坦言自己比過往花更多時間學習舞步，「在以往的個人作品中，通常也是Rock Sir教導我第1、2堂課後，我是比較快pick up、快一點熟悉、幻想到自己在舞台上是如何跳、拍MV時如何跳。這次《Mr. Stranger》就足足用了四堂時間，我才覺得我開始準備跳給大家看，這隻舞真真的以往的複雜得多！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《Megahit》過後

Anson在去年9月推出《Megahit》﹐一邊唱著「Uh-oh uh-oh uh-oh」一邊做出「食鬼」手勢﹐而大小神徒也紛紛加入「Megahit Challenge」，再加上歌曲獲得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》專業推介叱咤十大第九位，在大受歡迎兼奪得好成績下，變相對Anson是一種壓力嗎？

他說：「壓力主要是來自繼《Megahit》後能否做到一個全新的風格，因為《Megahit》呈現派對、開心的感覺，大家也很喜歡。而年紀很小、數個月大的小朋友，甚至是已踏入職場的成年人，他們也在生活上播到這首歌，我也因此而感到開心。」

他在推出《Mr. Stranger》前也曾經過一番思索：「繼續推出開心、《Megahit》類型的歌曲，還是全新的風格呢？因為我也堅持不想做相同的。」

故他決定從風格中多花想法，結果帶來與《Megahit》完全不同的作品：「比較暗黑一點，帶出來的訊息是比較個人、沉重，希望大家也可覺得Anson Lo能展現不同的一面，同時可發掘Anson Lo更多的演繹方法。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

拍MV滿足「私心」

在《Mr. Stranger》MV 中，講述Anson由普通人變成吸血鬼，似是要把唱歌結合演戲，他直言自己樂在其中：「由《Megahit》開始，我已選用一些特定的主題、角色，這是十分好玩！」

教主續解釋：「尤其是這1年多的時間愈來愈多機會接觸演戲，對演戲的興趣愈來愈高，而自己也有一些『私心』，很想在MV中也有演戲的機會，所以盡量在MV中加入一些小劇情。除可滿足自己演員的心態，又可令MV更加豐富，所以接下來也會是希望以這個走向，即是每一個MV也有特定的風格。」

Anson在MV飾演吸血鬼，他又最想自己擁有哪一種神奇力量呢？他興奮地說：「飛！懂得飛翔的話可節省時間、不用那麼早起床。而且每當我經過一條橋時，當看到外面是一大片海時，我也會幻想自己懂得飛，可能我也享受自由自在、無拘無束的感覺。」

▲ 《Mr. Stranger》MV導演水哥（左）

鏡頭後的教主

新歌的主題是揭開鮮爲人知的一面，工作以外的Anson又會否有一些小習慣呢？

他直認自己睡覺時會扯鼻鼾，更承認自己擁有一個「小陋習」：「很多時吃東西後也忘記了抹嘴，然後被化妝師發現，但需要澄清一下，就是經常也是吃完食物後就趕著工作，所以忘記了抹嘴。」

他坦言自己也會有偷懶的時候：「譬如有一些Project尚未完成，我也會在想『今日唔完成都OK啦』。可能大家也覺得我可能是比較積極的人，但其實我也不會是100%、365天也很積極，也有軟弱的時候，所以生活化的我是大家也未有看過。大家看到幕前的我會覺得我是乾淨、整齊、斯文，我在接洽角色時也就會有一些考量，如果角色是爛撻撻、骯髒，大家又會否接受呢？」

好兄弟互相支持

Anson緊接隊友Jeremy（李駿傑）推出個人歌曲，二人也有互聽成品：「推出《Mr. Stranger》時除了給Jeremy聽，其餘隊友也有聽，他們也為我提供一些意見，有一次是給予Tiger聽，Tiger就貫徹其作風，他當時說『幾靚吖，OK』，大家也會以自己不同的方法去回應這首歌做得如何。」

他替Jeremy首次推出個人單曲而感到高興，「他在《半》推出前就傳訊息給我，讓我搶先看MV的Final Version，我在當晚看完後有一種很感觸的感覺，因為我知道他等候了很久，在唱功上也花了很多時間。而MV的主題、尺度，他也會很緊張，所以我知道他終於推出《半》時，我替他覺得 『Finally！終於可以做到你自己想做嘅嘢而畀咁多人睇到』，所以我相信MV對他而言是很大的鼓舞！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

回望初出Solo的自己

當看到Jeremy推出《半》，Anson又會否回想起兩年前首次推出個人單曲的自己？

Anson謂：「《Mr. Stranger》是2月25日推出，我記得《一所懸命》是2020年2月29推出，日子也相差不遠，原來一貶眼已過了兩年。」

教主不禁感慨時間真的過得很快：「我早前特意觀看《一所懸命》的MV，很想向當時的自己說：『辛苦喇！我知你嗰陣時真係好驚，唔知跳唱呢條路點行、唔知行得幾耐，咁依家都畀你勉勉強強行到兩年，咁所以想同當時嘅自己講一聲唔好咁驚，只要你堅持想做自己做嘅嘢，就終有一日大家都會接受。』」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

希望今年主力推出跳唱歌

Anson推出新歌也展開不同的拍攝工作，談到今年的目標，Anson率先披露想法：「很想今年推出的歌曲大多都與跳唱有關，所以自己也有計劃接下來推出的曲風，希望今年主要圍繞跳唱，尤其是繼上年《Megahit》得到大家對跳唱的支持，我自己也覺得比以往更有信心去嘗試更多不同的新事物！」

教主表示：「《Mr.Stranger》的意義也是看看大家是否接受我的新嘗試呢？也好像是想通，起碼我也接受自己嘗試新事物，而今年在跳唱上也會嘗試更多不同的風格。」

另外，他續說：「在演戲方面，今年的目標是想讓大家看到不同性格的Anson Lo，我在今年1月就完成了今年的第一部電影，是次的人物背景是比較沉重，應該大家也沒有看過Anson Lo飾演比較鬱悶、不開心的情緒，那種不快比《大叔的愛》當中的更甚，這可能也是一個驚喜吧！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2021年難忘之最

去年的「教主誕」令尖沙咀成打卡點、主演《大叔的愛》、奪得Mnet亞洲音樂大獎「最佳亞洲新人」......全都成為網上熱話，當中哪一件事令Anson最爲難忘呢？

他思索了一會後說：「最難忘的事......嘩，真的很難選擇，因為2021年其實發生了很多事，我認為最難忘的是《大叔的愛》，因為這套劇集讓我更加發現我真的很喜歡演戲，很喜歡全情投入於一個角色如何看待這個世界。我很感恩《大叔的愛》令更多不同的觀眾層面支持自己、留意MIRROR，所以拍攝這套劇集就是我在2021年的難忘事件！」

服裝：Paul Smith, Joyce, Giuseppe Zanotti

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny ku @CHIC Private I Salon

記者：陳淑霖