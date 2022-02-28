【全國兩會】曾與確診者有短暫接觸　港區人大代表吳秋北、陳曼琪未能上京

▲ 全國人大代表、工聯會會長吳秋北未能上京出席兩會。（資料圖片）

全國兩會下月4日在北京開幕，由於本港疫情嚴峻，港區全國人大代表、政協委員，上周四起前往深圳隔離7日。其中身兼立法會議員的吳秋北及陳曼琪，因曾與確診者有短暫接觸，未能上京赴會。

工聯會會長吳秋北在其社交網站表示，上周一接受抗疫物資捐贈時，曾與全國政協委員施榮懷有短暫接觸，為安全著想，按防疫部門指示，仍留深圳繼續接受隔離，未能在北京召開的人大會議。他表示，自離港至今，每天進行核酸檢測，結果皆呈陰性。

另外，選委界議員陳曼琪指，其議員辦事處一名職員在周日快速檢測呈陽性，而她上周三曾接觸該名職員，因此需要在深圳繼續接受隔離。她已接種第三針疫苗，每天檢測結果均呈陰性。

此前，與眾人大及政協一同前往深圳隔離的施榮懷，早前受檢測結果為初步陽性，其同車的11人被列緊密接觸者，無法出席兩會。及後港區人大代表團團長馬逢國、全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠等人，先後傳出曾在港接觸染疫者，無緣兩會。而特首林鄭月娥亦以留港抗疫為由，不會上京列席人大開幕禮。

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記者：陳葆琳