【提早暑假】學界歡迎教育局留有彈性　惟有小學校長對4月恢復面授有保留

▲ 全港中小學下周起提早放暑假安排今日（28日）敲定細節。（資料圖片）

全港學校下周起提早放暑假安排今日（28日）敲定細節，教育局為學校開始放假日期及最後上課日等提供彈性，並豁免國際學校跟從本地學校調整「特別假期」安排，學界對於有關安排表示理解，有較多基層學生的學校需時籌備網課，可彈性地遲1星期開始放假，惟有小學校長坦言對於4月能否恢復面授有保留。

教育局局長楊潤雄今宣布修訂後的「特別假期」細節，學校原則上由下周一（3月7日）開始放長假，彈性容許學校不遲於本月17日才開始放假，幼稚園亦可於本月下旬才開始放假，惟假期內學校不准安排大規模網課；直至4月底學校復活節假結束後，疫情有望緩和，可陸續恢復面授課堂，小學及幼稚園先行，中學則待中學文憑試（DSE）核心科完成後復課，直至8月12日，局方將最後上課日調整為最早8月2日；下學年維持9月1日開學；DSE則維持4月22日開考。

教育局亦容許國際學校維持原有假期安排、留家上網課，楊潤雄強調是基於學生利益考慮，為學校提供彈性，形容本地學生先放假，之後可恢復面授更「有着數」。

香港津貼中學議會主席劉振鴻歡迎當局留有彈性，料假期間部分中學會集中為高年級網上補課，其學校也會為有需要的中六生補課；香港中學校長會主席連鎮邦亦歡迎當局安排，放假期間可為DSE考生，以及按不同需要進行個人小組輔導，並籲家長耐心等待學校通告調動校曆表。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，其所屬學校已準備好在3月7日起放假，其間會暫停網課，讓學生減少觀看熒幕時間，但部分有較多基層學生的小學籌備其後在家網課，便須遲1周才開始暑假；惟他對於4月能恢復面授的預測「有保留」，引述香港大學醫學院院長梁卓偉早前推斷本港單日確診數字可高達18萬，擔心疫情未及受控，而且屆時小學與幼稚園率先復課，復課日子料與DSE核心科目開考日期重疊，涉及大批考生、小學生及家長同時乘搭公共交通工具，亦具有風險，故校方暫未能確定何時安排考試，暫無大幅改動校曆，「要睇教育局嘅算盤打唔打得響」。

教聯會回應表示，歡迎當局從善如流，容許學校彈性調動放假安排，讓學校因應學生學習需要及校方行政安排，作出適切調動。該會指，今次當局宣布提早放暑假，不免影響學校的行政安排，促請政府盡快制訂更具體指引，列明學校如何處理各項人事聘任、招標合約等情況，並彈性處理基本法測試及基準試的要求，以免影響準教師入職機會。同時，局方須盡快就疫情的最新發展，更新學校防疫指引，讓學校有所依循。

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記者：馮琪雅