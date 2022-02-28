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【防疫抗疫基金6.0】政府設物管支援計劃　前線物管員工每月可領2千津貼為期5個月

社會 22:34 2022/02/28

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前線物管員工每月可領2千津貼為期5個月。（資料圖片）

為協助從事與環境衞生或保安有關工作的前線物業管理人員加強個人防護和環境衞生，及肯定他們在這關鍵時期的抗疫工作，政府在第六輪「防疫抗疫基金」下設立「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」。民政事務總署已委托物業管理業監管局負責執行「物管支援計劃」，並會於今日（28日）向物管業界發出申請表格。

「物管支援計劃」旨在為私人住宅、綜合用途樓宇（即商住兩用樓宇）、工業及商業（包括商場）大廈從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管員工（即清潔和保安員工）發放每人每月2,000元的津貼，為期5個月，即2022年2月至6月。「物管支援計劃」預期可惠及超過18萬名在約41,500幢合資格大廈服務的前線物管人員。

前線物管員工如受聘於物管公司、公契經理人或業主立案法團（法團）／業主組織，須透過其物管公司、公契經理人或法團／業主組織作出申請。於上述大廈內各處所聘請的同類型前線物管員工，亦須透過其大廈的物管公司、公契經理人或法團／業主組織申請。每幢大廈總人數名額不超過100人。

考慮到物管業界的意見，「物管支援計劃」合資格對象類別亦擴展至包括於沒有法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物管公司，俗稱「三無大廈」的合資格大廈內服務的前線物管員工，以期讓更多人受惠。這些服務「三無大廈」的前線物管員工可以個人名義申請，並須提交「三無大廈」住戶確認提供服務的聲明。

「物管支援計劃」的申請表格和計劃簡介已上載至物監局專題網頁

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記者：黃穎津

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