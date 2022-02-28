【食品供應】政府強調鮮活食品供應穩定不必囤糧　食米存貨足夠本港一個月食用量

▲ 政府強調鮮活食品供應穩定不必囤糧。（譚以諾攝）

新冠疫情嚴峻，不少市民因擔心「封城」紛紛搶購物資「囤糧」。特區政府強調，鮮活食品包括冰鮮肉、水產、蔬菜等天天有來貨，供應穩定，市民不需要囤積糧食。

根據最新資料，昨日（27日）（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量達2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近9成。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量大幅上升，約為平日內地供應量的1.7倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量9成左右，雞蛋供應一直正常。活豬方面，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開並提供有限度屠宰服務。水產供應亦大致平穩。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，他們一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。可以儲存的食品方面如冷藏肉，供應商一般備存約3個月的庫存。

政府強調，會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

此外，內地各相關單位亦已表示會全力支持特區政府抗疫，確保有足夠物資供港。特區政府內地供港物資供應工作小組與廣東省政府和深圳市人民政府一直緊密合作，共同探討透過不同途徑確保內地供港物資供應穩定。

經過內地當局與特區政府的推動及協調，以及業界人士的積極參與，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通。目前，每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應，包括從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

根據內地當局的資料，鹽田國際、大鏟灣和媽灣港三個碼頭昨日運輸供港物資接近700個20呎標準集裝箱（標箱）（超過4,000噸）。其中生鮮食品類有超過20標箱（超過200噸），非生鮮食品類有超過650標箱（超過3,800噸）。自開航以來，由三個港口總共運輸供港物資超過3,000個標箱，超過19,700噸貨物，其中生鮮食品類超過100標箱（超過1,200噸），非生鮮類超過2,900標箱（超過18,000噸）。

除了大力拓展水路運輸，以及推動利用鐵路運輸以外，特區政府亦正透過推行各項措施完善陸路運輸安排。以上多項措施已達到初步成果，水路運輸的貨量不斷上升，而食品供應大致穩定。

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記者：黃穎津