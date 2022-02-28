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【污水陽性】7區多大廈污水樣本呈陽性　港府向住戶員工派逾6.6萬套快速測試

社會 23:21 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

7區多大廈污水樣本呈陽性，港府向住戶員工派逾6.6萬套快速測試（資料圖片）

港府表示，因應觀塘、沙田、深水埗、東區、黃大仙、西貢和北區採集到污水樣本對新冠病毒呈陽性，故當局今日（28日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約66,640套快速測試套裝，相關住宅大廈包括：

  • 觀塘秀茂坪邨秀明樓、順天邨天柱樓、天衡樓、天樂樓及天池樓，以及秀茂坪南邨秀旺樓
  • 沙田禾輋邨富和樓、新田圍邨富圍樓、乙明邨明信樓、明耀樓及明恩樓、駿洋邨駿湖樓、駿時樓及駿山樓，以及瀝源邨壽全樓及貴和樓
  • 幸俊苑俊禮閣及俊賢閣
  • 美孚新邨百老匯街68-70、72-74、76-78、80-82、84-86及88-90號
  • 柴灣小西灣邨瑞發樓、瑞福樓及瑞隆樓
  • 黃大仙東匯邨
  • 將軍澳安寧花園5座的住戶
  • 粉嶺昌盛苑

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。
 
就快速測試套裝的使用示範，市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片（www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0&t=1s）。

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：鄧凱文

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