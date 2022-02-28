  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 23:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滯後清零】私營化驗陽性個案已全免覆檢直接確診　衞生署滯後確診個案清零

社會 23:44 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

私營化驗積累陽性個案已全免覆檢直接確診，衞生署滯後確診個案清零（譚以諾攝）

本港第五波疫情染疫者急增，檢測服務超負荷出現滯後，過去2日額外新增34,169宗確診，未有於疫情記者會上公布；衞生防護中心解釋指，相關個案是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，而今日再沒相關情況出現，意味所有待衞生署確認為確診、經私人化驗商驗出陽性的核酸樣本已「清零」。

本港截至昨日累計確診171,314宗，今晚上出稿指，累計陽性檢測個案共有205,780宗，多出的34,466宗陽性檢測個案與在疫情記者會上公布新增個案數目一致，未有出現過去2日有額外增加個案的情況，即已無檢測營辦商檢測為初步陽性的個案滯後確診。

港府於上周五（25日）宣布，翌日起檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，會直接視為確診，毋需經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，過去累積的滯後確診數字，就直接隱藏在上周六及本周日兩天公布的累計個案內，2天額外新增34,169宗確診，未有於疫情記者會上公布，詳情請看：下一頁

最新影片：

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】明起再增設5間指定診所　診所疫苗接種服務暫停
今日 20:46
【第五波疫情】明起再增設5間指定診所　診所疫苗接種服務暫停
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
今日 19:17
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知
今日 19:32
【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知
【第五波疫情】港鐵公司新增227宗員工初步確診　屯馬綫列車班次需輕微調整
今日 21:33
【第五波疫情】港鐵公司新增227宗員工初步確診　屯馬綫列車班次需輕微調整
【第五波疫情】萬寧起逾50間分店明日起暫停營業直至另行通知
今日 23:40
【第五波疫情】萬寧起逾50間分店明日起暫停營業直至另行通知

你可能感興趣

【第五波疫情】明起再增設5間指定診所　診所疫苗接種服務暫停
今日 20:46
【第五波疫情】明起再增設5間指定診所　診所疫苗接種服務暫停
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
今日 19:17
【第五波疫情】13間街市與確診個案有關連　其中5間明日全日關閉
【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知
今日 19:32
【第五波疫情】入境處馬頭角羈留中心羈留人士初步確診　明起暫停直至另行通知
強制檢測 記者 衞生署 衞生防護中心 疫情 服務

最高瀏覽

【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
今日 17:56
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】
今日 09:53
【快速測試】實惠周一12時預售快速檢測　每盒18元最快3月1日取貨【附網址】
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世