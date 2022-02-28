【滯後清零】私營化驗陽性個案已全免覆檢直接確診　衞生署滯後確診個案清零

▲ 私營化驗積累陽性個案已全免覆檢直接確診，衞生署滯後確診個案清零（譚以諾攝）

本港第五波疫情染疫者急增，檢測服務超負荷出現滯後，過去2日額外新增34,169宗確診，未有於疫情記者會上公布；衞生防護中心解釋指，相關個案是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，而今日再沒相關情況出現，意味所有待衞生署確認為確診、經私人化驗商驗出陽性的核酸樣本已「清零」。

本港截至昨日累計確診171,314宗，今晚上出稿指，累計陽性檢測個案共有205,780宗，多出的34,466宗陽性檢測個案與在疫情記者會上公布新增個案數目一致，未有出現過去2日有額外增加個案的情況，即已無檢測營辦商檢測為初步陽性的個案滯後確診。

港府於上周五（25日）宣布，翌日起檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，會直接視為確診，毋需經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，過去累積的滯後確診數字，就直接隱藏在上周六及本周日兩天公布的累計個案內，2天額外新增34,169宗確診，未有於疫情記者會上公布，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文