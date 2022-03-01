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【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品

政治 00:07 2022/03/01

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政府研「小禁足」配合全民強檢。

本港疫情瀕臨失控，政府密鑼緊鼓籌備全民強制檢測，並研究以「小禁足」配合。消息指，港府正研究在本月三次強檢時，只在首次強檢期間，實施「小禁足」，為期4或8天，視乎強檢所需日數，但「小禁足」期間，市民外出購買必須用品，包括食物，將獲豁免。

「小禁足」期間，政府為保證社會有效運作，抗疫人員、紀律部隊、甚至新聞工作者，都獲豁免，但或有人數限制。另外，香港作為國際金融中心，「小禁足」期間也不會停市，但其他不少場所，都需要關閉。

港府的強檢計劃，本來是共3次，每次7天，但港府正研究，是否可縮短至每次3天，並在第一次檢測有結果之前，實施「小禁足」限制市民外出。

港府將於3月內推行全民強制檢測。（資料圖片）

特首林鄭月娥上周回應會否「禁足」時，稱完全禁止外出的「禁足」不現實，因為單單要外出做檢疫的工作人員，已是每日數以10萬計。

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責任編輯：陳葆琳

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