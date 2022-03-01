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【第五波疫情】因應有郵務人員快速檢測呈陽性　5間郵政局即日起關閉【不斷更新】

社會 09:00 2022/03/01

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3月1日）再有職員確診或初步確診。

【09:59】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，屯門中央郵政局需關閉至明日（2日），其郵政信箱大堂於明日重開。華富郵政局、葵芳郵政局、藍田郵政局和土瓜灣郵政局（包括郵政信箱大堂）需關閉至3月3日。另外，空郵中心大量投寄郵件辨事處亦需關閉至明日。

【08:50】

入境處今日表示，灣仔入境事務大樓四樓旅行證件及國籍（申請）組因一名負責後勤工作的文書助理確診，有關辦事處連同旅行證件（簽發）組今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午一時恢復提供緊急申請及領取香港旅行證件服務。

已安排相關辦事處職員進行2019冠狀病毒病測試，亦會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合其檢疫措施，並已提醒職員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知處方。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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