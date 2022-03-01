【第五波疫情】沙田及大埔勞資關係科辦事處有職員確診　該辦事處服務櫃檯明停服務【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3月1日）再有職員確診或初步確診。

【23:28】

勞資關係科沙田及大埔辦事處因有一名職員感染新冠病毒，該辦事處服務櫃檯會於明日（2日）暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。

勞工處指，該名職員在沙田上禾輋路一號沙田政府合署三樓上班，最後一次上班日期為3月1日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【21:08】

衞生署表示，因應一名護士對新冠病毒檢測呈陽性，署方轄下香港公務員診所明日（2日）須關閉以進行徹底清潔和消毒。診所正聯絡已預約的人士另作服務安排。

該名護士最近一次當值日期為2月28日，於工作時有佩戴適當的個人防護裝備​衞生署衞生防護中心已對相關個案展開流行病學調查。。

【21:00】

社署今日宣布，由於北青衣綜合家庭服務中心出現1宗確診個案及1宗快速抗原檢測呈陽性個案；西柴灣綜合家庭服務中心出現1宗快速抗原檢測呈陽性個案，2個辦事處須暫時關閉，直至另行通告。

北青衣綜合家庭服務中心的確診個案涉及一名助理社會工作主任，最近一次上班日期為2月28日。他工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。兩個辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作。

【18:56】

食環署宣布，因應與染疫個案有關連，轄下大成街街巿今日將提早於下午七時關閉，並於明日全日關閉，其間進行深層清潔消毒工作。食環署指，會要求街市檔戶盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在周四重開街市。



另外，天幕街市、大埔墟街市及熟食中心、青衣街市、榮芳街街市及駱克道街市及熟食中心亦與染疫個案有關連，相關街市及熟食中心今日亦會提早於下午七時關閉，作深層清潔消毒工作，如一切順利，食環署會在明日重開有關街市及熟食中心。

【18:34】

財政司司長辦公室發言人今日（3月1日）表示，財政司司長官邸一名傭工確診新冠肺炎，她最近一次上班日期為2月27日，主要負責官邸的日常家居服務，偶爾會因工作關係在官邸附翼的員工宿舍留宿。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。



該傭工與早前確診的另一名傭工最近沒有在同一時段當值。財政司司長辦公室已為官邸附翼進行徹底清潔和消毒，並會根據衞生署的意見再作跟進。



財政司司長陳茂波及家人和官邸其他傭工已作專業拭子採樣檢測，化驗結果均為陰性。司長會留家工作5天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至3月3日。

【14:56】

​香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，元朗郵政局及其郵政信箱大堂需關閉至明日；深水埗郵政局、摩理臣山郵政局、荃灣西郵政局、竹園郵政局和馬鞍山郵政局需關閉至三月三日，而馬鞍山郵政局郵政信箱大堂將於明日重開。另外，銅鑼灣郵政局需關閉至三月四日。



【14:53】

海事處今日宣布，由於屯門海事分處一名合約員工進行新冠病毒快速抗原測試的結果為陽性，該分處今日下午須暫時關閉，直至另行通告。市民可到中區海事分處、香港仔海事分處，或西貢海事分處使用牌照及關務服務。



該名員工最後上班日期為二月二十八日，在屯門海事分處工作期間與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。隨即安排所有相關人員接受病毒測試，以及為屯門海事分處進行徹底清潔消毒。

【14:32】

食環署今日表示，兩名工人分別經快速測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測初步確診。



該兩名員工分別於食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座、亞洲空運中心二號空運貨站及駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處上班，最後上班日期為二月二十八日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署位於亞洲空運中心二號空運貨站及超級一號貨站的機場食物檢驗辦事處將分別於下午二時半及三時暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，在今日下午稍後時間恢復服務。國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處的清潔消毒工作已於今日較早時完成，現已恢復服務。

【14:00】

土木工程拓展署發言人今日（3月1日）表示，土木工程拓展署署長黎卓豪的妻子初步確診2019冠狀病毒病。黎卓豪今日曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性。



發言人指，黎太的新冠病毒抗原快速測試結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心的指引在家等候送院或往隔離設施。而署長黎卓豪及其餘家人正按「居安抗疫」計劃的指引，在家進行家居檢疫。檢疫期間，他會在家工作。

【09:59】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，屯門中央郵政局需關閉至明日（2日），其郵政信箱大堂於明日重開。華富郵政局、葵芳郵政局、藍田郵政局和土瓜灣郵政局（包括郵政信箱大堂）需關閉至3月3日。另外，空郵中心大量投寄郵件辨事處亦需關閉至明日。

【08:50】

入境處今日表示，灣仔入境事務大樓四樓旅行證件及國籍（申請）組因一名負責後勤工作的文書助理確診，有關辦事處連同旅行證件（簽發）組今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午一時恢復提供緊急申請及領取香港旅行證件服務。

已安排相關辦事處職員進行2019冠狀病毒病測試，亦會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合其檢疫措施，並已提醒職員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知處方。

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責任編輯：TOPick港聞組