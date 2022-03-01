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【抗疫基金】髮型屋及理髮店資助計劃下周一可申請　連鎖髮型屋可獲得最多150萬元資助

社會 09:16 2022/03/01

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（資料圖片）

政府今日（3月1日）表示，第六輪「防疫抗疫基金」下的「髮型屋及理髮店資助計劃」將於3月7日開始接受申請，連鎖髮型屋或理髮店可獲得最多150萬元的資助。預計期將於3月內開始發放資助。

受惠對象

根據政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示自2月10日起被勒令停業的髮型屋及理髮店。亦適用於由社會企業（社企）經營的髮型屋及理髮店。

資助款額

每間合資格的髮型屋及理髮店會按其處所內的員工人數獲得以下一次過資助


申請期

網上申請系統將於3月7日早上9時開始接受申請，截止申請時間為3月20日晚上11時59分。

申請方法

持有商業登記的髮型屋及理髮店須於申請期內透過計劃的專屬網上申請系統提交申請。由社企營運而沒有商業登記的髮型屋及理髮店須透過香港社會服務聯會提交申請。

發放資助

預計計劃將會惠及約4200百個相關處所。基金已預留1億3000萬元撥款推行計劃。

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責任編輯：余思嵐

 

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