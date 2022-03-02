【營業時間】AEON及實惠縮短營業時間安排　附其他超市及連鎖店營業時間【不斷更新】

▲ 超市亦調整時間。（陳靜儀攝）

本港疫情持續惡化，多間超市及連鎖店縮短營業時間。

【11:36】

AEON昨晚表示，店舖包括AEON STYLE由3月3日起縮短營業時間，其中康怡、黃埔及油塘的AEON STYLE，以及屯門、荔枝角、荃灣及將軍澳的AEON，超級市場早上9時營業，其他部門延至10時才營業，並統一晚上9時落閘；而九龍灣、大窩口及九龍城AEON則朝10晚9營業。

藍田、尖沙咀及旺角的獨立超級市場，營業時間都縮短，關門時間提早至晚上8時半至9時。

【11:01】

實惠（2日）宣布為配合疫情發展，從即日起全線分店營業時間將縮減為早上11時至晚上8時，將因應疫情不時調整營業時間，顧客到訪前宜先參閱官網，以了解各分店最新營業概況。

實惠指出，疫情下網購訂單可能因部分區域實施檢疫措施而有延緩，會有專人聯絡受影響客戶。有關實惠門市資料，按此

其他超市及連鎖店營業時間

大部分惠康超市提早4小時關門，7間分店下午5時關門，詳情即看：【下一頁】

屈臣氏分店按疫情不時更改營業時間 網店送貨上門或有延誤，詳情即看:【下一頁】

百佳超市全線調整營業時間 12間分店下午3時關門，詳情即看:【下一頁】

萬寧53間分店3月1日起暫停營業 一文看清停業分店名單，詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組