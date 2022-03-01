【男團時裝】Do姐讚日本傑尼斯事務所男團節目　GU 3月中旬推浪花男子服裝系列

▲ GU推出日本7人男團浪花男子服裝系列，3月中推出。（圖片品牌提供）

正所謂「Do姐」介紹必屬佳品，早前她就在電台節目中大讚串流平台Netflix裏的其中的一個節目《Ride On Time時間編織的真實故事》，內容大談日本著名男團經理人傑尼斯事務所的新一代男團，當中有隊名為《浪花男子》在日的人氣勢如破竹，當下GU更為他們推出服裝系列。

一行7人的《浪花男子》，成立於2018年成立，2021年推出首支單曲《初心Love》亦登上流行榜首位，當中部分成員亦拍攝日劇《年下男友》。這一次就連國民品牌亦為他們推出服裝造勢，可見他們在當地有多火紅，同時亦帶出往日作風非常保守的傑尼斯事務所，亦不得不和其他品牌合作。

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這一個將於3月11日發售的特別聯乘企劃，早前於日本推出時已立即售罄，可見他他們的人氣有多厲害。設計上，7位成員早於創作意念階段已參和提出意見，就好像為自已的演唱會舞台服裝掀出意見一樣。

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整個系列以衞衣為主，印上各成員代表自已的動漫圖案，同時亦加設小袋，是香港粉絲們的必入項見。

備註：3月11日至13日期間，每位顧客只限購買最多兩款同款產品

產品查詢：2219 8628

記者：何偉雄